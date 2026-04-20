RTL Direkt slavi 11 godina, a Mojmira Pastorčić za RTL.hr otkriva: 'Možda nam se pridruži umjetna inteligencija'

RTL Direkt već je 11 godina prisutan na sceni - prvo sa Zoranom Šprajcem, a već je godinama njegovo zaštitno lice Mojmira Pastorčić koja za RTL.hr otkriva tajnu dugovječnosti ove informativne emisije

Jedna od najprepoznatljivijih televizijskih emisija u Hrvatskoj RTL Direkt slavi 11 godina. Sve je počelo 20. travnja 2015., Direkt ste dosad gledali više od 2000 puta, a emisija je putem osvojila brojne nagrade. Voditeljica, urednica i zaštitno lice Mojmira Pastorčić otkrila je za RTL.hr što se promijenilo, što je ostalo isto, a što - slijedi.

RTL Direkt danas slavi 11 godina postojanja. Koliko se emisija mijenjala kroz godine i jeste li u potpunosti zadovoljni s formatom kakav je?

Mnogo toga se u 11 godina promijenilo: mijenjali su se urednici, novinari, producenti, pa i voditelj emisije, ali srž je ostala ista. Direkt su vijesti koje nisu dosadne, emisija u kojoj na zabavan način govori o ozbiljnim stvarima, pola sata u kojima ćete čuti sve važno, suludo, bizarno i zanimljivo što se događa oko nas, emisija u kojoj će vas možda iznenaditi izbor gostiju. Jer u studiju može biti i svećenik koji repa i ministar Bačić, sjajni Korado Korlević i bezobrazni robot, Ivanka i Mrle koji se svađaju oko kućanskih poslova i Jakov Jozinović. Vuco koji drži ton dulje nego itko na svijetu i vaterpolistice koje su postigle najveći uspjeh u povijesti...

RTL Direkt ima vjernu publiku, a humor i sarkazam neizostavan su dio vaše emisije. Ima li razlike u uređivanju prije 11 godina i danas?

Svaki dan je novi ispit, svaki dan je pitanje hoće li ljudi gledati, što ti imaš, a drugi nemaju, kako ćeš ispričati tu priču? U RTL Direktu nećete čuti protokolarne rečenice i prazne formulacije, to nije emisija u kojoj je najvažnije što je danas izjavio ministar. Trudimo se zainteresirati ljude, komplicirane stvari objasniti jednostavnim crticama, priče oživjeti s glazbom, u sve uplesti malo šale i sarkazma. Isprobali smo tehnike Krav Mage koje ročnici uče u vojsci, ispitali gdje se u Hrvatskoj i dalje jede medvjeđe meso, provozali se u autu bez vozača, pronašli bunker na prodaju u Zagrebu, doznali kako izgleda crkveni match making u Solinu.

Svakodnevno radite neumorno, što mislite da je tajna vašeg uspjeha, da na televiziji trajete sve ove silne godine?

Direkt se više ne gleda samo na linearnoj televiziji i ne živi samo jedan dan. Nije uobičajeno da isječci iz informativne emisije budu viralni, a to Direkt uspijeva. Uvijek se iznova iznenadim kad vidim da neke naše priče na Tik Toku, Instagramu i Facebooku imaju tri ili četiri milijuna pregleda te dopiru do mladih ljudi. A dopiru i do publike u susjednim zemljama. Ogromno oduševljenje smo izazvali u BiH, kad smo emisiju počeli s njihovom pobjedom protiv Italije, kada smo više priloga posvetili njihovom uspjehu.

Nismo opsjednuti politikom, političkim prepucavanjima i prošlošću, naglasak je na temama koje ljude zanimaju i o kojima razgovaraju kod kuće. Zašto je hrana skuplja nego u Italiji i Sloveniji, zašto se čvarci rade od mađarskih svinja, kakve veze Hormuški tjesnac ima s vašim novčanikom, je li u pravu Chalamet koji misli da nikoga ne zanima opera i balet.

Kako vidite budućnost RTL Direkta?