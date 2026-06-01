RTL najavljuje 'Specijaliste Zagreb' – nova kriminalistička serija kreće s emitiranjem 7. rujna!

Specijalisti Zagreb" kriminalistička je serija smještena u suvremeni Zagreb i temelji se na razvoju i odnosima među likovima. Četvero policijskih inspektora, različitih osobnosti, svaki tjedan rješavaju novi slučaj, dok se njihove osobne priče razvijaju tijekom sezone. Serija spaja humor, ozbiljne kriminalističke zaplete i istrage koji odražavaju hrvatsku svakodnevicu.

Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić (glavni inspektor Zoran – veteran starog kova, s bogatim iskustvom i instinktom za ljude), Vini Jurčić (inspektorica Ana – emocionalna okosnica i moralni autoritet tima), Toni Gojanović (inspektor Luka – briljantni analitičar i povratnik, koji se ponekad teško snalazi u međuljudskim odnosima) i Ivan Barišić (inspektor Toni – temperamentni Splićanin, pridošlica iz USKOK-a, s tajanstvenom, nerazjašnjenom aferom iz prošlosti). Grad Zagreb pritom predstavlja lik sam po sebi. Bogato povijesno i kulturno naslijeđe hrvatske metropole – od austro-ugarske arhitekture Donjeg grada, do brutalističkih stambenih blokova Novog Zagreba – svakoj epizodi pruža prepoznatljiv i jedinstven ugođaj.