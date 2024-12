RTL-ova ekipa spremna je za početak Svjetskog rukometnog prvenstva! Maja Oštro Flis: Jedva čekam i znam da i igrači jedva čekaju!'

"Radim ovo već godinama, svakog siječnja iznova. S brojem utakmica raste samopouzdanje, sigurnost, smirenost. Ali bez obzira na to što mi je ovo već osmo rukometno prvenstvo koje pratim na terenu, i dalje sam jednako uzbuđena kao i prvi put. I dalje osjećam tremu, pritisak i odgovornost. I neka je tako. To je znak da mi je stalo do onoga što radim", kaže Ines Goda Forjan, a Filip Brkić dodaje: "Čak mi je na neki način čudno što je prvenstvo u Hrvatsko, a upravo zbog toga je i posebno. Ne putujem nego sam u svom gradu i spavam doma. To mi je nakon šest godina putovanja poprilično drugačija rutina i to ima svoje prednosti, ali sigurno su i očekivanja veća. Jedva čekamo da sve krene na prvoj utakmici protiv Bahreina i očekujemo, naravno, isključivo dva boda prednosti, odnosno pobjedu i da nam onda svima bude lakše pa da i mi u dobroj atmosferi nastavimo raditi svoj televizijski dio posla!"