RTL-ova lica u skroz drugačijem ruhu: Damira Gregoret kao policajka, a Matija Kačan na kakvog nismo navikli

"Iznimno sam zahvalan kolegama iz show businessa koji već 20 godina u svojim pretrpanim rasporedima pronalaze vrijeme za Fotosofiju i dolaze na set motivirani da izađu iz svoje zone sigurnosti. Mojim seminaristima je Celebrity snimanje iznimno vrijedno iskustvo, u vrlo kratkom vremenu moraju pridobiti poznatu osobu za portretiranje te u svakom trenutku trebaju biti spremni za promjenu plana - jer nisu sve ideje za svakoga, i to treba uvažiti", rekao je Hoyka koji je ove godine, kako i priliči velikom jubileju, ugostio rekordan broj poznatih osoba.

Jedan od njih, Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, prvi je puta stao pred objektiv Hoykinih seminarista te je u stanci između dva snimanja otkrio nekoliko svojih razmišljanja o fotografiji.

"Najdraže su mi fotke iz djetinjstva, kada sam kao dječak snimljen na moru s mojim prijateljima i roditeljima, to su uspomene za vječnost. A danas, kada je moje radno mjesto nogometna klupa, sve fotke koje su tamo nastale su najbolje, čak i one na kojima sam ljut ili nervozan", rekao je Zlatko Dalić koji je tijekom karijere imao prilike fotografirati se s mnogim poznatim osobama i vrhunskim sportašima, no kada bi morao birati omiljenu fotografiju to bi bila fotka snimljena prije godinu dana u Vatikanu s Papom Franjom.

Jubilarku ni ove godine nisu propustili TV voditelji Damira Gregoret, Tomislav Jelinčić dok je prvi puta na Fotosofiji bio njihov kolega Adrian De Vrgna, a pred objektiv mladih entuzijasta stao je i glumac iz RTL-ove serije Sjene prošlosti Matija Kačan.