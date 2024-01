RTL-ova producentica Ivana prvi put o ljubavi koja joj se dogodila nakon 'Života na vagi': 'Ovo dosad nisam ispričala u detalje'

Prvi pobjednik showa 'Život na vagi' Ivan Krolo i RTL-ova produentica Ivana Šimac upoznali su se za vrijeme trajanja showa 'Život na vagi', a uskoro nakon završetka showa Krolo je medijima obznanio kako je sretno zaljubljen i u vezi sa svojom imenjakinjom Ivanom iz Slavonskog Broda. U razgovoru za RTL.hr nedavno je po prvi put ispričao kako je otpočetka tekao njihov odnos. Prvo je bio prožet poslom, a kada je projekt završio, Ivan je odlučio napraviti prvi korak. Romansa je krenula nedugo nakon završetka, a sreći nema kraja budući da je ovaj par zajedno već šest godina. Po prvi puta, kreativna producentica koja trenutačno radi na projektu 'Brak na prvu', za RTL.hr je otkrila kako je romansa krenula iz njezina kuta.

"Bila sam kod prijatelja i prijateljice na Ravnicama i taman se odlučilo kako ćemo na RTL-u raditi format 'Život na vagi'. Prijateljica Ukrajinka mi je ispričala kako je to jedan od najboljih formata u Ukrajini te kako su u prvoj sezoni imali jednog lika koji je smršavio i bio toliko zgodan da je cijela Ukrajina poludjela za njim, da su se doslovno njegovi posteri prodavali u časopisima. U tom sam smjeru razmišljala u novoj sezoni, da bi i nama trebao netko takav. Dobro, to je sad relativan pojam jer to što je meni zgodno nije svima zgodno, no reći ćemo da postoji nešto što svi možemo priznati da je 'zgodno'. I počeo je proces castinga. Tada Antonija Blaće, kolegica Dana i ja smo bile vrlo involvirane u to sve skupa", rekla je Ivana i dodala: