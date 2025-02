RTL-ovci u ružičastom: Nasilju među djecom nema mjesta!

Svake posljednje srijede u veljači podizanjem svijesti o ovom problemu želi se naglasiti da vršnjačko nasilje nije samo fizičko i verbalno, već i emocionalno, socijalno te sve prisutnije u digitalnom prostoru. Nošenje ružičaste majice simboličan je način na koji RTL-ovci skreću pozornost na nužnost suzbijanja svih oblika nasilja među djecom.

Hrvatski sabor proglasio je ovaj dan Nacionalnim danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u veljači 2017. godine, inspiriran inicijativom iz Kanade, gdje su 2007. godine učenici u znak podrške vršnjaku, kojeg su maltretirali zbog nošenja ružičaste majice, pokrenuli globalni pokret borbe protiv nasilja. Od tada, ružičasta boja postala je simbol solidarnosti i zajedništva u borbi protiv vršnjačkog nasilja diljem svijeta.

Vršnjačko nasilje globalni je problem, a njegove posljedice mogu se prenositi kroz generacije – nasilna djeca često odrastaju u nasilne prijatelje, partnere i roditelje. Stoga je važno da cijelo društvo, a posebno mediji – preuzmu odgovornost, otvoreno govore o ovom problemu i aktivno nude rješenja. Među vršnjačko nasilje usko je povezano s mentalnim zdravljem djece, a to je tek tema koju češće moramo stavljati na stol. Istraživanja pokazuju poražavajuće rezultate - prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije polovica svih mentalnih poremećaja počinje prije 14. godine, a 75 % do sredine 20-ih godina. Većina ih ostane neprepoznata i neliječena. Prema UNICEF-ovu izvještaju 'Stanje djece u svijetu 2021' oko 44 tisuće adolescenata u dobi od 10 do 19 godina u Hrvatskoj ima problema s mentalnim zdravljem", poručila je urednica i voditeljica RTL-a Danas Damira Gregoret.