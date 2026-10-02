RTL Scena donosi ekskluzivni intervju s poznatom hip hop zvijezdom! Shorty otkrio zašto se povukao sa scene

Vrijedni reporterski tim donosi sjajne priče i u novom izdanju RTL Scene, koje gledatelje čeka u subotu - nakon RTL-a Danas.

RTL Scena ove subote donosi ekskluzivni intervju s Daliborom Bartulovićem Shortyjem. Nekadašnja hip hop zvijezda otkrila je ekipi RTL Scene zašto se povukao sa scene, što mu danas znači hit 'Dođi u Vinkovce', čime se danas bavi i hoćemo li ga ponovo vidjeti na pozornici.

Reporterke RTL Scene donose i priču o glazbenici Lani Škrgatić koja sa suprugom očekuje svoje prvo dijete. Povjerila je ekipi RTL Scene kakve izazove nosi prva trudnoća u 46. godini života.