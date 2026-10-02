RTL Scena donosi ekskluzivni intervju s poznatom hip hop zvijezdom! Shorty otkrio zašto se povukao sa scene

Vrijedni reporterski tim donosi sjajne priče i u novom izdanju RTL Scene, koje gledatelje čeka u subotu - nakon RTL-a Danas.
RTL Scena ove subote donosi ekskluzivni intervju s Daliborom Bartulovićem Shortyjem. Nekadašnja hip hop zvijezda otkrila je ekipi RTL Scene zašto se povukao sa scene, što mu danas znači hit 'Dođi u Vinkovce', čime se danas bavi i hoćemo li ga ponovo vidjeti na pozornici.
Reporterke RTL Scene donose i priču o glazbenici Lani Škrgatić koja sa suprugom očekuje svoje prvo dijete. Povjerila je ekipi RTL Scene kakve izazove nosi prva trudnoća u 46. godini života.
Ne propustite pogledati kako to izgleda kad rođendan slavi jedan papagaj. Za pričljivog Pabla i ove je godine organizirana šarena fešta na kojoj su se okupili njegovi pernati prijatelji. Sandi Cenov priznao je kako mu je ove godine po prvi puta 'zamirisala' mirovina. Zašto? Doznat ćete u RTL sceni. To je samo dio sadržaja koji je ekipa RTL Scene priredila za subotu navečer.