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RTL Scena donosi intervju s Rokom Blaževićem nakon velikog uspjeha, a tu je i priča s glazbenom divom Senidah

RTL Scena otkriva kako je u Vinkovcima dočekan slavonski zet Tony Cetinski. Iz dalekog SAD-a za RTL Scenu govori i mladi glazbenik Roko Blažević, a ekipi se povjerila i regionalna glazbena diva Senidah

RTL.hr
25.09.2026 14:53

Vrijedni reporterski tim donosi sjajne priče i u novom izdanju RTL Scene, koje gledatelje čeka u subotu - nakon RTL-a Danas.

RTL Scena otkriva kako je u Vinkovcima dočekan slavonski zet Tony Cetinski. Poznati pjevač održao je spektakularan koncert u sklopu Vinkovačkih jeseni, a na pozornici mu se pridružio i Dalibor Bartulović Shorty. Cetinski i Shorty otkrili su otkad seže njihovo poznanstvo.

Tea Mihanović, Scena
Tea Mihanović, Scena FOTO: Marko Pepđonović | @masja_pep

Iz dalekog SAD-a za RTL Scenu govori i mladi glazbenik Roko Blažević. Nekadašnji kandidat RTL-ovih Zvijezda preko nastupa na Eurosongu stigao je i do pozornice prestižne dodjele nagrada Emmy. Talentirani Splićanin ondje je oduševio svojim nastupom.

Regionalna glazbena diva Senidah povjerila je ekipi RTL Scene sve o tajanstvenom gostu koji će nastupiti na njezinu koncertu u rasprodanoj zagrebačkoj Areni, a otkrila je i što su za nju, kad je u pitanju ljubav, upozoravajući signali. RTL Scena otkriva i što povezuje vaterpolo, modu, Sydney Sweeney i kriptovalute!

Novi lifestyle magazin RTL Scena ne propustite u subotu, 26. rujna, nakon RTL-a Danas, na RTL-u!

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