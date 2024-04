RTL slavi 20. rođendan, a omiljena TV lica otvaraju slavljeničke mjesece!

Andrija Jarak ekipi RTL-a pridružio se potkraj 2021. te baš kao i ostali kolege voli ovakvu vrstu snimanja: Ovo su prilike za druženje, zezanciju i veselje", kaže iskusni reporter koji je potom otkrio na što ga prvo asociraju boje RTL-a. Crvena označava adrenalin, neko pogonsko gorivo. Plava me asocira na more, a žuta na život, sunce, veselje... Mislim da je to nekako obilježje RTL-a, to je upravo to - život i veselje. Iako je moja boja crna s obzirom na to što radim, ali lijepe su ove životne boje koje ti donose radost. No život je jedna lepeza boja, bile one sive i crne ili žute, plave ili crvene poput RTL-ovih. U danu promijeniš deset boja i deset raspoloženja i deset situacija, tako da bih rekao da je ta šarolikost bogatstvo."