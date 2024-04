Sandra Benčić, Nikola Grmoja i Ivan Penava sučelit će se večeras u izbornom specijalu RTL Direkta! Damira Gregoret: 'Bez mandata ovih opcija, većine neće biti!'

Gledatelje sučeljavanja na RTL-u u petak navečer očekuje iskorak. Urednik Antonio Zavada i voditeljica Damira Gregoret odlučili su odbaciti forme klasične za predizborna televizijska sučeljavanja. "Nećemo strogo odbrojavati vrijeme jer je cilj otvorena diskusija u kojoj ćemo se voditi time da svatko dobiti jednak prostor. Cilj i smjer debate su odgovori na aktualna pitanja na koje birači trebaju čuti odgovore: od toga s kim su spremni na suradnju i pod kojim uvjetima - do konkretnih stavova oko aktualnih tema; od borbe s inflacijom i cijenama koje i dalje divljaju do šireg aspekta sigurnosti", najavljuje Gregoret.

Moderiranje debate bit će zahtjevno, kao što je to u svakom izbornom ciklusu, no, ističe Damira, misao vodilja informativne ekipe RTL-a je jasna. "Sigurna sam da će građanima i nakon ove debate biti jasnije što od sudionika mogu očekivati. To je naš cilj i misao vodilja", zaključila je voditeljica i urednica RTL-a Danas.

