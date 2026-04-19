Sanjaš ovakvo ljeto? Ovo su najpoznatije vile 'Love Islanda'

Ove luksuzne lokacije nisu samo kulisa, one su srce showa 'Love Island', a možda baš ti uskoro možeš živjeti u jednoj od njih

19.04.2026 18:00

Kad se spomene 'Love Island', većina prvo pomisli na ljubavne drame, nepredvidive preokrete i nezaboravne parove. No, jednako važnu ulogu imaju i vile u kojima se sve odvija, raskošne, izolirane i stvorene za stvaranje napetosti i romanse.

Od Europe do egzotičnih krajeva svijeta, svaka lokacija donosi posebnu atmosferu, a upravo te vile postale su jedan od zaštitnih znakova ovog globalnog fenomena.

Love Island vila FOTO: ITV

Mallorca, mjesto gdje je sve počelo

Britanska verzija Love Islanda neraskidivo je vezana uz španjolski otok Mallorcu. Nakon prvih sezona, produkcija se preselila u luksuznu vilu u unutrašnjosti otoka, gdje se i danas snimaju ljetne sezone.

Veliki bazen, otvorene terase i poznato "ognjište" mjesto su gdje se donose ključne odluke, od izbora partnera do dramatičnih izbacivanja. Upravo ondje nastaju najnapetiji trenuci koje publika pamti.

Južna Afrika, bijeg od zime

Kada u Europi zavlada zima, Love Island seli na jug. Snimanja zimskih sezona i posebnih izdanja odvijaju se u Južnoj Africi, na luksuznim imanjima okruženima prirodom i vinogradima.

Ove vile nude potpuno drugačiji ugođaj, više privatnosti, još više luksuza i savršenu kulisu za nove ljubavne zaplete pod toplim afričkim suncem.

Egzotične i američke lokacije

Američka verzija showa poznata je po čestim promjenama lokacija, od tropskog Fidžija do glamuroznog Las Vegasa. Upravo ta raznolikost dodatno podiže atraktivnost formata i daje svakoj sezoni poseban vizualni identitet.

Bez obzira na kontinent, jedno je sigurno, svaka vila osmišljena je tako da izolira natjecatelje od vanjskog svijeta i fokus stavi isključivo na odnose.

Love Island stiže u regiju

Dolazak Love Island Adria otvara pitanje: kakva nas vila očekuje?

Ako je suditi po dosadašnjim izdanjima, gledatelje čeka jednako impresivna lokacija, mjesto gdje će se stvarati nove ljubavi, ali i nezaboravne drame.

Želiš li ljetovati u ovakvoj vili, okružen luksuzom, suncem i ljubavnim uzbuđenjima? Prijave za Love Island Adriju su otvorene - prijavi se odmah na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio ove priče!

love island love island vila love island adria
