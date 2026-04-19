Sanjaš ovakvo ljeto? Ovo su najpoznatije vile 'Love Islanda'

Ove luksuzne lokacije nisu samo kulisa, one su srce showa 'Love Island', a možda baš ti uskoro možeš živjeti u jednoj od njih

Kad se spomene 'Love Island', većina prvo pomisli na ljubavne drame, nepredvidive preokrete i nezaboravne parove. No, jednako važnu ulogu imaju i vile u kojima se sve odvija, raskošne, izolirane i stvorene za stvaranje napetosti i romanse. Od Europe do egzotičnih krajeva svijeta, svaka lokacija donosi posebnu atmosferu, a upravo te vile postale su jedan od zaštitnih znakova ovog globalnog fenomena.

Mallorca, mjesto gdje je sve počelo

Britanska verzija Love Islanda neraskidivo je vezana uz španjolski otok Mallorcu. Nakon prvih sezona, produkcija se preselila u luksuznu vilu u unutrašnjosti otoka, gdje se i danas snimaju ljetne sezone. Veliki bazen, otvorene terase i poznato "ognjište" mjesto su gdje se donose ključne odluke, od izbora partnera do dramatičnih izbacivanja. Upravo ondje nastaju najnapetiji trenuci koje publika pamti.

icon-expand Love Island vila FOTO: ITV

icon-expand Love Island vila FOTO: ITV

icon-expand Love Island vila FOTO: ITV

Južna Afrika, bijeg od zime

Kada u Europi zavlada zima, Love Island seli na jug. Snimanja zimskih sezona i posebnih izdanja odvijaju se u Južnoj Africi, na luksuznim imanjima okruženima prirodom i vinogradima. Ove vile nude potpuno drugačiji ugođaj, više privatnosti, još više luksuza i savršenu kulisu za nove ljubavne zaplete pod toplim afričkim suncem.

icon-expand Love Island vila FOTO: ITV

icon-expand Love Island vila FOTO: ITV

Egzotične i američke lokacije

Američka verzija showa poznata je po čestim promjenama lokacija, od tropskog Fidžija do glamuroznog Las Vegasa. Upravo ta raznolikost dodatno podiže atraktivnost formata i daje svakoj sezoni poseban vizualni identitet. Bez obzira na kontinent, jedno je sigurno, svaka vila osmišljena je tako da izolira natjecatelje od vanjskog svijeta i fokus stavi isključivo na odnose.

icon-expand Love Island vila FOTO: ITV

