Sanjaš ovakvo ljeto? Ovo su najpoznatije vile 'Love Islanda'

Kad se spomene 'Love Island', većina prvo pomisli na ljubavne drame, nepredvidive preokrete i nezaboravne parove. No, jednako važnu ulogu imaju i vile u kojima se sve odvija, raskošne, izolirane i stvorene za stvaranje napetosti i romanse.
Od Europe do egzotičnih krajeva svijeta, svaka lokacija donosi posebnu atmosferu, a upravo te vile postale su jedan od zaštitnih znakova ovog globalnog fenomena.
Mallorca, mjesto gdje je sve počelo
Britanska verzija Love Islanda neraskidivo je vezana uz španjolski otok Mallorcu. Nakon prvih sezona, produkcija se preselila u luksuznu vilu u unutrašnjosti otoka, gdje se i danas snimaju ljetne sezone.
Veliki bazen, otvorene terase i poznato "ognjište" mjesto su gdje se donose ključne odluke, od izbora partnera do dramatičnih izbacivanja. Upravo ondje nastaju najnapetiji trenuci koje publika pamti.
Južna Afrika, bijeg od zime
Kada u Europi zavlada zima, Love Island seli na jug. Snimanja zimskih sezona i posebnih izdanja odvijaju se u Južnoj Africi, na luksuznim imanjima okruženima prirodom i vinogradima.
Ove vile nude potpuno drugačiji ugođaj, više privatnosti, još više luksuza i savršenu kulisu za nove ljubavne zaplete pod toplim afričkim suncem.
Egzotične i američke lokacije
Američka verzija showa poznata je po čestim promjenama lokacija, od tropskog Fidžija do glamuroznog Las Vegasa. Upravo ta raznolikost dodatno podiže atraktivnost formata i daje svakoj sezoni poseban vizualni identitet.
Bez obzira na kontinent, jedno je sigurno, svaka vila osmišljena je tako da izolira natjecatelje od vanjskog svijeta i fokus stavi isključivo na odnose.
Love Island stiže u regiju
Dolazak Love Island Adria otvara pitanje: kakva nas vila očekuje?
Ako je suditi po dosadašnjim izdanjima, gledatelje čeka jednako impresivna lokacija, mjesto gdje će se stvarati nove ljubavi, ali i nezaboravne drame.
