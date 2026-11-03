Šansa za život od prvog udisaja: Osigurajte novi inkubator za OB Šibensko-kninske županije

Prvi projekt predstavljen u ovogodišnjoj kampanji "Budi mi prijatelj" je onaj u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije koja ima dugu tradiciju, a na liječenje u nju nerijetko dolaze i pacijenti iz drugih županija

icon-close

Počela je tradicionalna humanitarna kampanja udruge "RTL pomaže djeci" u kojoj se prikupljaju donacije koje će pomoći u realizaciji projekata diljem Hrvatske, a kojima je cilj osigurati zdravije, kvalitetnije i sretnije dane djeci i mladima. Prvi projekt predstavljen u ovogodišnjoj kampanji "Budi mi prijatelj" je onaj u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije koja ima dugu tradiciju, a na liječenje u nju nerijetko dolaze i pacijenti iz drugih županija.

icon-expand icon-close icon-close OB Šibenik, Budi mi prijatelj FOTO: RTL

Tamošnjem Odjelu pedijatrije potrebno je osigurati novi inkubator. Riječ je o uređaju koji bi omogućio kvalitetnije uvjete liječenja i optimalnijeg nadzora životno ugrožene djece, kao i smanjio potrebu za premještanjem ovih najosjetljivijih pacijenata u druge medicinske ustanove. Inkubatori koje šibenska bolnica trenutno posjeduje stari su više od 12 godina pa je nabavka novog nužna. Kad se dijete rodi prerano ili mu je po rođenju potrebna dodatna skrb, inkubator za njega nije samo uređaj. To je mjesto u kojem je sigurno, u toplom i pod našim stalnim nadzorom. Zajedno možemo osigurati inkubator za naše najmanje pacijente", ističe Ivana Piteša Šapina, dr. med., subspec. neonatologije u OB Šibensko-kninske županije.

icon-expand OB Šibenik, Budi mi prijatelj FOTO: RTL

Za roditelje prerano rođene i životno ugrožene novorođenčadi svaki je dan ispunjen nadom, strahom i iščekivanjem, a svaki, pa i najmanji pomak, razlog je za veliku radost. Njihova djeca već na samom početku života vode bitke koje većina nas ne može ni zamisliti. Sve ljude velikog srca na donaciju poziva i mama dječaka koji svoje prve dane života mora provoditi u inkubatoru u šibenskoj bolnici te ovoj potrebi može posvjedočiti iz prve ruke: Kad je vaše dijete ovdje, želite znati samo jedno – da ima sve što mu je potrebno!" Prerano rođena i životno ugrožena novorođenčad nisu birala okolnosti u kojima su započela svoj život. Zato je iznimno važno da dobiju najbolju moguću zdravstvenu skrb i uvjete liječenja koji im mogu pružiti najveću šansu za zdrav život. Na nama je da im pomognemo u toj borbi koju ne mogu voditi sami i zato se priključite kampanji Budi mi prijatelj"!

Kako donirati?

1. Pozivom na humanitarnu liniju 060 9007 (0,83 EUR poziv s PDV-om) koja je otvorena tijekom cijele godine, a koju osigurava Hrvatski Telekom. 2. Online donacijama direktno s web-stranice Udruge, koristeći jednu od naznačenih kreditnih kartica. Potrebno je u za to predviđen prostor upisati iznos koji želite donirati. Klikom na tipku doniraj bit ćete upućeni na HT stranice za sigurnu naplatu na kojoj će te popuniti tražene podatke i izvršiti uplatu. Više o HT sigurnom on-line plaćanju pročitajte OVDJE. 3. Direktnom uplatom sredstva na donacijski žiro-račun Udruge – Žiro-račun: OTP banka HR6724070001500331700 4. Skeniranjem barkoda: Otvorite svoju m-banking aplikaciju i odaberite opciju plaćanja skeniranjem. Skenirajte ovaj barkod. Nakon što se podaci očitaju pripremit će se nalog za donaciju te ćete moći odabrati iznos koji želite donirati.

icon-expand Barkod, Budi mi prijatelj FOTO: RTL

Za uplate iz inozemstva potrebno je upisati i BIC (Swift code) OTP Banke: OTPVHR2X