Šareni kanal RTL Kockica slavi 11. rođendan! Gledatelje očekuje slavljenički program, ali i brojni noviteti u 2025. godini

Oni najmlađi Kockići već 11 godina mogu uživati u brojnim popularnim animiranim naslovima koji su na Kockici prvi put emitirani na nekom domaćem kanalu. Redali su se, između ostalih, Cocomelon, Sonic Superjež, My Little Pony, Zig&Sharko, Maša i Medvjed, Janko Strižić, Booba, ali i kultni likovi poput Pčelice Maje, Štrumpfova, Mickey Mousea, A je to i Scooby-Dooa te Pere Djetlića.

Vrlo važan segment programa svakako su i lokalni sadržaji, odnosno edukativno-zabavne emisije domaće proizvodnje, koje dobro uigrani i kreativni tim RTL Kockice osmišljava i realizira, putujući po Lijepoj Našoj i donoseći zanimljive priče i sugovornike. Cilj je takvih formata male gledatelje poučiti raznolikim temama, poput ekologije, životnih vrijednosti, tradicije, važnosti zdravlja i bavljenja sportom, mentalnog zdravlja, tehnologije, prirodnih ljepota, ali i poticati njihovu kreativnost i kritičko promišljanje. 'Crtež dana', 'Vesela učionica', 'Svijet u nama', 'Kad smo bili mali', 'Djeca kuhaju', 'Mašta crta svašta', 'Mali znanstvenici', 'Zoopedija', 'Zagonetna šuma', samo su djelić formata koji poučavaju i zabavljaju. Vrijedno priznanje RTL Kockici stiglo je krajem 2023. godine, kad joj je dodijeljen certifikat Albert, svojevrsna potvrda izvrsnosti kada je u pitanju održiv i zeleni" način snimanja televizijskog sadržaja.