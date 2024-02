EKSKLUZIVNO Senna M za RTL.hr o velikom Megadance Partyju: 'To će mi biti posljednji koncert u životu'

Kako se osjećate povodom nastupa na Megadance partyju?

Mislio sam da toga nema u meni pa sam se iznenadio da su se počeli javljati leptirići kao u doba 90-ih. Ipak se ne može zanemariti čarolija između izvođača i publike. Također se posebno osjećam jer će mi to biti posljednji koncert u životu pa ako ljudi vide suze u mojim očima, reći ću da je to znoj.

Kako napreduju probe? Hoće li s vama biti i ista 'dance' ekipa?

Dvije su plesne grupe, plesna grupa koja je zadužena za Megadance party i moja izvorna plesna grupa, a to su djevojke koja su 90-ih plesali uz mene uz pjesmu 'Beba malena'. To je, po meni, najveća senzacija na svijetu. Danas su to osobe od 45 plus godina koje je čarolija dancea i 90-ih toliko pomladila da i dalje izgledaju isto.