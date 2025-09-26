10 zanimljivih činjenica o 'Teoriji velikog praska' koje možda niste znali

Serija 'Teorija velikog praska', koja se vrti oko grupe socijalno nespretnih znanstvenika i njihovih interakcija sa svijetom, oduševila je publiku svojim humorom i emotivnim trenucima. Unatoč svojoj popularnosti, postoji mnogo zanimljivih činjenica o seriji koje čak ni najposvećeniji obožavatelji možda ne znaju.

Podrijetlo tematske pjesme

Poznata tematska pjesma, "Big Bang Theory Theme", koju je napisao i izvodio bend Barenaked Ladies, postala je sinonim za seriju. Bend isprva nije htio sudjelovati u televizijskom projektu, ali su pristali nakon što su vidjeli grubi rez pilot epizode. Pjesma je brzo postala hit, savršeno prikazujući znanstvene teme i humor koji definiraju 'Teoriju velikog praska.'

icon-expand Bob Newhart, Teorija velikog praska FOTO: Profimedia

Lik Sheldona Coopera

Sheldon Cooper, kojeg tumači Jim Parsons, brzo je postao omiljeni lik zbog svoje neobične osobnosti i jedinstvenih karakteristika. Zanimljivo je da je Parsons temeljio svoj prikaz lika na kombinaciji svojih vlastitih iskustava iz djetinjstva. Na primjer, Sheldonova "soft kitty" pjesma, koju često pjeva kad se osjeća loše, inspirirana je njegovim vlastitim iskustvima iz djetinjstva.

Znanost u seriji

'Teorija velikog praska' poznata je po svojoj znanstvenoj točnosti. Pisci serije konzultirali su stvarne fizičare i znanstvenike kako bi osigurali da su znanstveni koncepti koje raspravljaju u seriji vjerodostojni. Na primjer, poznati fizičar Stephen Hawking imao je nekoliko gostujućih nastupa u seriji, a njegove scene bile su pažljivo napisane kako bi odražavale njegov rad i teorije.

icon-expand Teorija velikog praska FOTO: RTL

Broj stana

Likovi borave u stanu 4A, koji se nalazi u Pasadeni u Kaliforniji. Ovaj detalj je značajan jer je Pasadena dom Caltecha, prestižnog instituta poznatog po svojim doprinosima znanosti i inženjerstvu.

Evolucija likova

Tijekom sezona, likovi su se značajno razvijali. Početno je Penny bila prikazana kao "glupa plavuša", ali kako je serija napredovala, njezin je lik postao snažna, nezavisna žena s vlastitim ambicijama. Slično tome, Sheldon je doživio razvoj, posebno u odnosima s Amy i svojim prijateljima, zbog čega su se brojni fanovi diljem svijeta poistovjetili s njim.

icon-expand Teorija velikog praska FOTO: RTL

Održiva popularnost serije

Iako je serija završila 2019. godine, 'Teorija velikog praska' i dalje je izuzetno popularna. Mnogi obožavatelji i dalje nose majice s motivima iz serije i dijele svoju ljubav prema seriji na društvenim mrežama.

Proces odabira glumaca

Proces odabira glumaca za seriju bio je vrlo konkurentan. Jim Parsons je prvobitno išao na audiciju za ulogu Leonarda Hofstadtera, ali je na kraju odabran za Sheldona Coopera, nakon što je impresionirao producente. Kaley Cuoco, koja je igrala Penny, prvobitno je trebala pojaviti samo u nekoliko epizoda, ali je njezina kemija s ostatkom glumačke ekipe dovela do toga da postane stalna članica.

icon-expand Teorija velikog praska FOTO: RTL

Fenomen "Soft Kitty"

Jedan od najzapaženijih aspekata Sheldona je njegova ljubav prema pjesmi "Soft Kitty". Pjesma je postala kulturni fenomen, a obožavatelji često citiraju stihove u razgovorima i na društvenim mrežama. Ova jednostavna, umirujuća pjesma ističe Sheldonove dječje tendencije i njegovu potrebu za utjehom kada se osjeća loše.

Stvarni znanstveni koncepti

Serija uvodi gledatelje i u stvarne znanstvene teorije i otkrića. Na primjer, teme poput teorije struna, kvantne mehanike i čak teorije multiverzuma raspravljaju se kroz seriju. Ovaj spoj zabave i edukacije pomogao je mnogim gledateljima da bolje razumiju složene znanstvene ideje.

icon-expand Teorija velikog praska FOTO: www.profimedia.hr

Proizvodi i kulturni utjecaj