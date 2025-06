ANKETA Ovi turski glumci osvojili su žene diljem svijeta: Koji vam je najzgodniji?

Kaan Urgancioglu jedna je od glavnih zvijezda serije popularne serije 'Obiteljske tajne' koju možete pratiti na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka od 23.20 sati i na platformi Voyo . Kaan je jedan od omiljenih turskih glumaca, a 2002. godine ga je primijetio producent Abdullah Oguz i angažirao u seriji 'Presuda' te je tako Urgancolu započeo svoju uspješnu glumačku karijeru.

Kaan je u lipnju 2023. godine okrunio svoju vezu s poduzetnicom Burcu Denizer. Par je svojim vjenčanjem iznenadio sve pa i najbližu obitelj. "To je bilo iznenađenje i za moju obitelj. Znali su da ćemo možda napraviti ovako nešto, ali nisu znali da to možemo ovako ludo, brzo", rekao je glumac. Objasnio je da su htjeli jednostavno vjenčanje i da su poslali snimku obreda svojoj obitelji.

Kaan je krajem 2023. godine dobio dijete sa svojom supruguom Burcu, a kasnije je otkriveno da je riječ o sinu. Glumac je više puta pozirao s njime i pokazao koliko ga veseli očinska uloga. "Biti ocem je jako lijep osjećaj. Osjećam da mi je to prije nedostajalo", rekao je Kaan za turske medije.

Iako se zbog zajedničkih fotografija na društvenim mrežama nagađalo da su zajedno, šutjeli su sve do travnja 2021. Tada su pozirali na Maldivima. No ljubavna idila nije dugo potrajala i prekinuli su u siječnju 2022.

Nakon očeve smrti, obitelj se preselila u Istanbul, dok je Ibrahim ostao u Bursi, gdje je boravio kod ujaka i upisao fakultet. Tijekom tog razdoblja, aktivno se bavio košarkom, sve dok nije odlučio napustiti fakultet. Njegova glavna briga postala je skrb o majci i sestri, pa je prihvatio ponudu vlasnice modne agencije da postane model kako bi zarađivao novac za obitelj, iako je to prvotno odbijao.

Ibrahimov životni put doživio je preokret tragedijom kada je izgubio oca, Suheyla Celikkola, koji je bio profesionalni nogometaš. Dogodilo se to kada je glumac imao 18 godina, a otac mu je preminuo zbog srčanog udara.

Ibrahimov put od modela do glumca započeo je 2008. godine i to susretom s poznatim turskim filmskim producentom Osmanom Sinavom. Taj neplanirani susret označio je početak Ibrahimove glumačke karijere i to ulogom u seriji Pars: Narkoterör'. Osman Sinav pružio mu je priliku da se pokaže u svijetu glume, a Ibrahim ju je iskoristio na najbolji mogući način.

Od trenutka kada je stupio na glumačku scenu, Ibrahim je osvojio srca publike širom Turske i šire. Njegova karizma, šarm i izvanredan talent prepoznati su u raznim ulogama koje je odigrao tijekom svoje karijere. Istaknuo se kao izuzetno raznolik i talentiran glumac te je stoga visoko cijenjen od strane mnogih producenata i redatelja te ga nazivaju "prirodnim glumcem".