'Bazinga!': Najbolji citati genijalnog i urnebesnog Sheldona Coopera iz 'Teorije velikog praska'

Sheldon Cooper, jedan od najpoznatijih likova iz hit serije 'Teorija velikog praska', svojim je ekscentričnim ponašanjem, briljantnim umom i pomalo neuobičajenim pogledom na svijet osvojio milijune gledatelja. Njegove dosjetke, socijalne vještine i nevjerojatna sposobnost da izrekne savršen citat u svakoj situaciji učinile su ga jednim od najprepoznatljivijih likova u povijesti televizije. U ovom tekstu prisjećamo se najboljih citata koji su obilježili 'Teoriju velikog praska' i ostavili neizbrisiv trag u srcima milijuna fanova.

"Bazinga!"

Kada pomislite na Sheldona, fraza "Bazinga!" vjerojatno vam odmah padne na pamet. No, znate li odakle potiče ova fraza? Pisac serije Stephen Engel koristio je ovu frazu nakon što je priredio šalu su-kreatoru serije, Billu Pradyju, a kasnije je fraza našla svoje mjesto u seriji. "Sjećam se da nije bila u scenariju", objasnio je Parsons. "To je bio jedan od onih trenutaka kad smo radili na scenariju, a onda bi otišli i uzeli bilješke od producenata i scenarista. Ako se sjećam ispravno, umetnuli su to neposredno prije snimanja. Bilo je, kao, 'To bi moglo funkcionirati ovdje. Što mislite, što ako bi rekao 'bazinga' nakon toga?'"

icon-expand Sheldon Cooper FOTO: RTL

"Nisam lud. Moja me majka dala testirati."

Mnogi su često pretpostavljali da je Sheldon "lud", s obzirom na njegovo zanimljivo ponašanje, no on zna da to nije istina. U jednom trenutku, nakon što su im opljačkani stan, Sheldon sugerira da je to možda bio neki unutarnji posao, no kad policajac predloži da Sheldona stave na psihijatrijski nadzor, on izgovara ovu zabavnu rečenicu.

"Za zapisnik, moglo bi nas ubiti da upoznamo nove ljude."

Sheldon i Leonard nisu često izlazili iz stana jer su obično vrijeme provodili u svom stanu. No, kada je Leonard predložio da izađu i upoznaju nove ljude, Sheldon je objasnio da bi ih to moglo potpuno iscrpiti.

icon-expand Sheldon i Amy FOTO: RTL

"Oprosti, kava nije opcija. Kada sam se preselio u Kaliforniju, obećao sam majci da neću početi uzimati drogu."

Iako je Sheldon znao poslužiti tople napitke i učiniti da se gosti osjećaju kao kod kuće u njegovom stanu, on ih nije uvijek pio. Više puta mu je bila ponuđena kava, a on je to stalno odbijao. Kako je prošlo vrijeme, postalo je jasno da je Sheldon kavu smatrao drogom, a obećao je svojoj majci da neće uzimati drogu kad se preselio u Kaliforniju.

"To je moje mjesto."

"To je moje mjesto."

Sheldon je bio čovjek vrlo specifičnih ukusa i očekivao je da svi ostali u svijetu poštuju njegove osobne izbore. To se najčešće viđalo u stanu Leonarda i Sheldona, gdje je postojao određeni kutak koji je Sheldon odabrao kao svoje vlastito i odbijao sjediti bilo gdje drugdje. "Sheldonovo mjesto" bila je stalna šala kroz 'Teoriju velikog praska', a "to je moje mjesto" jedan je od najprepoznatljivijih citata Sheldona Coopera.

