Čime je Lucifer iz hit-serije osvojio gledatelje? On je antiheroj kojeg ne možemo mrziti

Lucifer – zlo sa skrivenim dobrim namjerama

Lucifer Morningstar nije tipični negativac. Iako je vrag, on nije oličenje čiste zloće. U osnovi, njegov lik prikazuje kompleksnost ljudske prirode i postavlja pitanje: "Može li zlo postati dobro?" Lucifer je zapravo lik u potrazi za smislom i iskupljenjem. Na početku serije, on se ponaša kao egoističan, hedonistički uživatelj, no kroz seriju saznajemo da je duboko povrijeđen, emotivno ranjiv i suočen s pitanjima vlastite vrijednosti i postojanja.

U tom smislu, on je sličan drugim antiherojima poput Tonyja Starka iz 'Iron Mana'. Stark je također bio arhetip "zločestog" lika koji je s vremenom postao junak. Iako je Lucifer u osnovi zao (a Tony Stark bio bogat i nemoralan), njihovi likovi prikazuju evoluciju prema unutarnjoj borbi i rastu kroz film ili seriju, gdje oni uče važnost žrtve, ljubavi i iskupljenja.