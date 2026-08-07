'Djevojke na zadatku' na RTL2 - kada slučaj uzmu ove inteligentne, lijepe i borbene detektivke, zločinici nemaju šansu

Omiljena kriminalistička serija 'Djevojke na zadatku' (Rizzoli & Isles) prvi se put prikazuje na RTL2! Od 13. kolovoza u 18.30 gledatelji RTL2 će u prvoklasnoj proceduralnoj seriji 'Djevojke na zadatku' u rješavanju slučajeva pratiti istražiteljski tim koji čine detektivka i forenzička patologinja, koje se istovremeno nose s raznim pritiscima u privatnim životima

Ovaj se potvrđeni koncept vrhunskom realizacijom, produkcijom i sjajnim glumačkim predstavama pokazao kao pravi hit, globalno popularna serija koja je postala jedna od najgledanijih i najrenomiranijih drama na ekranu, a sada i gledatelji RTL2 svaki dan mogu uživati u rješavanju misterioznih slučajeva i zapleta iz Bostona.

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Odjel za ubojstva bostonske policije prvi je na mjestu zločina! Detektivka Jane Rizzoli (Angie Harmon) i forenzička patologinja dr. Maura Isles (Sasha Alexander) neumorno i požrtvovno rade kako bi ubojice privele pravdi. No i same prolaze kroz turbulentne događaje u privatnim životima te se suočavaju s raznim osobnim i obiteljskim problemima, istodobno izbjegavajući krizne situacije s kolegama u postaji.

icon-expand Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Autorica serije Janet Tamaro televizijsku adaptaciju utemeljila je na seriji bestselera poznate spisateljice Tess Gerritsen, a izvršni producenti su Bill Haber i Michael M. Robin. Serija je osigurala u Americi vjerno gledateljstvo, startavši s čak 7,55 milijuna gledatelja na premijeri, što ju je odmah lansiralo među najgledanije premijere serija u povijesti. Tijekom godina prikazivanja serija je konstantno držala sam vrh gledanosti s prosjekom od više od osam milijuna gledatelja po epizodi te je doživjela čak sedam uspješnih sezona i ukupno 105 epizoda!

icon-expand Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Janet Tamaro željela je snimiti seriju sa snažnim likovima, seriju koja postavlja profesionalna, ali i osobna etička pitanja. Jednako tako, htjela je da se serija razlikuje od ostalih policijskih uradaka pa redovito naglašava suprotnost između ulične snalažljivosti i znanosti, ali istovremeno nudi odmak od kriminala unoseći humor i obiteljske motive.

icon-expand Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

I dok je većina krimića prilično tradicionalna, cilj 'Djevojaka na zadatku' jest pružiti gledateljima uvid u iskreno žensko prijateljstvo i obiteljsku privrženost unatoč brutalnim zločinima. Uspjeh serije krije se u održavanju kvalitete, pripovijedanju i kemiji dviju potpuno različitih glavnih junakinja, sličnu onoj koju imaju Bones i Booth u 'Kostima'.

icon-expand Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Serija je okupila znalačku glumačku postavu. Kako bi bila što vjerodostojnija, Angie Harmon (Jane Rizzoli) ističe da je za ulogu čvrste detektivke crpila inspiraciju iz stvarnih razgovora s istražiteljima dok je posao Sashe Alexander, koja tumači briljantnu dr. Mauru Isles, zahtijevao učenje kompliciranih medicinskih i znanstvenih pojmova jer je njezin lik hodajuća enciklopedija ljudske anatomije.

icon-expand Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Angie Harmon, poznata kao Abbie Carmichael iz serije 'Zakon i red', utjelovila je eksplozivnu, borbenu detektivku Jane Rizzoli, odraslu u radničkoj obitelji, a Sasha Alexander, poznata kao Caitlin Todd iz 'NCIS', kao dr. Maura Isles, modno je osviještena forenzička patologinja, sušta suprotnost svojoj najboljoj prijateljici Jane.

icon-expand Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Lee Thompson Young igra Barryja Frosta, Janeina mlađeg i tehnološki naprednog partnera koji se užasava krvi i obdukcija, Bruce McGill našao se u roli detektiva Vincea Korsaka, Janeina starog mentora, Jordan Bridges tumači Frankieja Rizzolija, Janeina mlađeg brata koji radi kao policajac i svim se silama trudi postati detektiv, legendarna Lorraine Bracco (Obitelj Soprano, Dobri momci) tumači Angelu Rizzoli, glasnu Janeinu majku, a Brian Goodman kao Sean Cavanagh šef je bostonskog odjela za ubojstva.

icon-expand Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Kriminalistička serija 'Djevojke na zadatku' na RTL2 od 13. kolovoza u 18.30 sati.