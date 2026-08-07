Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Serije

'Djevojke na zadatku' na RTL2 - kada slučaj uzmu ove inteligentne, lijepe i borbene detektivke, zločinici nemaju šansu

Omiljena kriminalistička serija 'Djevojke na zadatku' (Rizzoli & Isles) prvi se put prikazuje na RTL2! Od 13. kolovoza u 18.30 gledatelji RTL2 će u prvoklasnoj proceduralnoj seriji 'Djevojke na zadatku' u rješavanju slučajeva pratiti istražiteljski tim koji čine detektivka i forenzička patologinja, koje se istovremeno nose s raznim pritiscima u privatnim životima

RTL.hr
07.08.2026 10:00

Ovaj se potvrđeni koncept vrhunskom realizacijom, produkcijom i sjajnim glumačkim predstavama pokazao kao pravi hit, globalno popularna serija koja je postala jedna od najgledanijih i najrenomiranijih drama na ekranu, a sada i gledatelji RTL2 svaki dan mogu uživati u rješavanju misterioznih slučajeva i zapleta iz Bostona.

Djevojke na zadatku na RTL2
Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Odjel za ubojstva bostonske policije prvi je na mjestu zločina! Detektivka Jane Rizzoli (Angie Harmon) i forenzička patologinja dr. Maura Isles (Sasha Alexander) neumorno i požrtvovno rade kako bi ubojice privele pravdi. No i same prolaze kroz turbulentne događaje u privatnim životima te se suočavaju s raznim osobnim i obiteljskim problemima, istodobno izbjegavajući krizne situacije s kolegama u postaji.

Djevojke na zadatku na RTL2
Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Autorica serije Janet Tamaro televizijsku adaptaciju utemeljila je na seriji bestselera poznate spisateljice Tess Gerritsen, a izvršni producenti su Bill Haber i Michael M. Robin. Serija je osigurala u Americi vjerno gledateljstvo, startavši s čak 7,55 milijuna gledatelja na premijeri, što ju je odmah lansiralo među najgledanije premijere serija u povijesti. Tijekom godina prikazivanja serija je konstantno držala sam vrh gledanosti s prosjekom od više od osam milijuna gledatelja po epizodi te je doživjela čak sedam uspješnih sezona i ukupno 105 epizoda!

Djevojke na zadatku na RTL2
Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Janet Tamaro željela je snimiti seriju sa snažnim likovima, seriju koja postavlja profesionalna, ali i osobna etička pitanja. Jednako tako, htjela je da se serija razlikuje od ostalih policijskih uradaka pa redovito naglašava suprotnost između ulične snalažljivosti i znanosti, ali istovremeno nudi odmak od kriminala unoseći humor i obiteljske motive. 

Djevojke na zadatku na RTL2
Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

I dok je većina krimića prilično tradicionalna, cilj 'Djevojaka na zadatku' jest pružiti gledateljima uvid u iskreno žensko prijateljstvo i obiteljsku privrženost unatoč brutalnim zločinima. Uspjeh serije krije se u održavanju kvalitete, pripovijedanju i kemiji dviju potpuno različitih glavnih junakinja, sličnu onoj koju imaju Bones i Booth u 'Kostima'.

Djevojke na zadatku na RTL2
Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Serija je okupila znalačku glumačku postavu. Kako bi bila što vjerodostojnija, Angie Harmon (Jane Rizzoli) ističe da je za ulogu čvrste detektivke crpila inspiraciju iz stvarnih razgovora s istražiteljima dok je posao Sashe Alexander, koja tumači briljantnu dr. Mauru Isles, zahtijevao učenje kompliciranih medicinskih i znanstvenih pojmova jer je njezin lik hodajuća enciklopedija ljudske anatomije.

Djevojke na zadatku na RTL2
Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Angie Harmon, poznata kao Abbie Carmichael iz serije 'Zakon i red', utjelovila je eksplozivnu, borbenu detektivku Jane Rizzoli, odraslu u radničkoj obitelji, a Sasha Alexander, poznata kao Caitlin Todd iz 'NCIS', kao dr. Maura Isles, modno je osviještena forenzička patologinja, sušta suprotnost svojoj najboljoj prijateljici Jane.

Djevojke na zadatku na RTL2
Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Lee Thompson Young igra Barryja Frosta, Janeina mlađeg i tehnološki naprednog partnera koji se užasava krvi i obdukcija, Bruce McGill našao se u roli detektiva Vincea Korsaka, Janeina starog mentora, Jordan Bridges tumači Frankieja Rizzolija, Janeina mlađeg brata koji radi kao policajac i svim se silama trudi postati detektiv, legendarna Lorraine Bracco (Obitelj Soprano, Dobri momci) tumači Angelu Rizzoli, glasnu Janeinu majku, a Brian Goodman kao Sean Cavanagh šef je bostonskog odjela za ubojstva.

Djevojke na zadatku na RTL2
Djevojke na zadatku na RTL2 FOTO: RTL

Kriminalistička serija 'Djevojke na zadatku' na RTL2 od 13. kolovoza u 18.30 sati.

djevojke na zadatku rtl2
Serije

'Bazinga!': Najbolji citati genijalnog i urnebesnog Sheldona Coopera iz 'Teorije velikog praska'

Moglo bi te zanimati

Ususret novoj epizodi serije 'IQ 160': Evo zašto jedva čekamo nastavak pustolovina Marine i Ramljaka

Glumica Vini Jurčić otkrila što je donijela na set serije 'Specijalisti Zagreb': 'Sjetila sam se donijeti i jednu mrtvu biljku'

Kako ne voljeti Marinu Kapov? Junakinja serije 'IQ 160' puše mjehuriće usred istrage i rješava zločine uz čašu viskija

ANKETA Genijalni kaos ili čelična disciplina: Koji ste lik iz serije 'IQ 160'?

Ovdje nema razvučenih zločina: Svaka epizoda serije 'IQ 160' donosi posve novi slučaj!

Dajana Čuljak za RTL.hr otkrila tko joj je prvi poslao poruku nakon premijere serije 'IQ 160': 'Skinula mi je kamen sa srca'

Pročitaj na Net.hr
Korčula joj donijela mir, a Italija oduševila: 'Potpuna neopterećenost naljepši je dio odmora'
Upoznajte Gazele: Od modne piste do zmajeve rute! Katarina i Luna spremne su za ‘Asia Express’
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'