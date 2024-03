Gdje je danas Jesse Spencer, omiljeni vatrogasac hit serije 'Chicago u plamenu'?

Osim što se dokazao kao talentirani glumac, Spencer se ističe i svojim glazbenim darom. Kao bivši član Australijskog dječačkog zbora od 1986. do 1992. godine, svirao je violinu od rane mladosti te je kasnije usavršio sviranje gitare, bas-gitare, mandoline, ukulelea i klavira. Njegove glazbene sposobnosti došle su do izražaja i u filmskom ostvarenju Uptown Girls', gdje je glumio glazbenika i istaknuo svoj vokalni talent. Godine 2008. pridružio se glazbenom sastavu "Band From TV" zajedno sa svojim tadašnjim kolegom iz serije Dr. Haus', Hughom Lauriejem.

Australski glumac oženjen je neuroznanstvenicom Kali Woodruff Carr. Par se upoznao na glazbenom festivalu u Chicagu 2014. godine te su bili u vezi pet godina prije nego što ju je Spencer zaprosio 2019. godine. Romantični trenutak zaručništva dogodio se tijekom njihovog planinarenja u peruanskim Andama. Dana 27. lipnja 2020. godine, izmijenili su bračne zavjete u tajnoj i intimnoj ceremoniji na Floridi.

Jesse Spencer i Kali Woodruff Carr roditelji su jednog djeteta koje su dobili u travnju 2022. godine. Taj poseban događaj dogodio se šest mjeseci nakon što je Spencer postao državljanin SAD-a. Iako nije mnogo poznato o Spencerovoj obitelji zbog čuvanja privatnosti, u travnju 2023. godine izjavio je kako su promjene u obiteljskom životu utjecale na njegovu odluku da napusti Chicago u plamenu'.