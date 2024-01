Gdje je danas Katja Woywood, šefica policije iz Cobre 11?

''Jednostavno, jednostavno, plemenito. Stvari koje se same po sebi čine jasnima. Za obje je to uvijek bilo nešto što nas je fasciniralo i povezivalo. Keramika ima sve to u sebi.

Stvoriti nešto od jednostavne sirovine vlastitim rukama. Živjeti svoju kreativnost iznova i iznova, otkrivati beskrajne mogućnosti dizajna i dopušteno ostati znatiželjan.

Osjetiti radost stvorenog i tu radost na kraju moći podijeliti.

To nas je prvo dovelo do hobija, potom do strasti i na kraju do Simple Ceramics.

Neka bude jednostavno ...

Katja i Cecilija''