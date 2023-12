Gdje je danas slavni batler Niles iz 'Dadilje'? Zbog serije zaradio nevjerojatno bogatstvo...

Daniel Davis, američki glumac s dugogodišnjom glumačkom karijerom, globalnu slavu stekao je ulogom batlera Nilesa, u popularnom sitcomu Dadilja' (The Nanny'). Sitcom je emitiran u šest sezona, od 1993. do 1999. godine, te je ubrzo postao jedan od najgledanijih sitcoma kasnih devedesetih.

Daniel Davis prvi se put pojavio na televiziji 1980. godine i stekao značajne uloge u serijama poput Texas', Dynasty' i Star Trek: The Next Generation'. Međutim, tajantsveni i sarkastični "Niles the Butler", postao je njegova najpoznatija uloga, zahvaljujući uvjerljivom lažnom engleskom naglasku i duhovitim dosjetkama.

Kada je Daniel Davis bio na audiciji za ulogu britanskog batlera Nilesa, njegov naglasak bio je toliko uvjerljiv da su svi mislili da je zapravo Britanac. Charlesu Shaughnessyju, koji je stvarni Britanac i glumi Maxwella Sheffielda u sitcomu, savjetovano je da "zvuči više poput njega". Ironično je što je prirodni naglasak Davisa zapravo južnoamerički, točnije iz Arkansasa.