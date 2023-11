Hande Ercel blista kao nikada! Nova ljubav u njezinom životu napravila je prekretnicu

Nije tajna kako su se Hande Ercel i Kerem Bursin zaljubili na setu serije 'Miriše na ljubav' , a kemija iz stvarnog života definitivno se osjetila i u kadru. Jesu li Hande i Kerem zajedno? To je bilo najčešće pitanje obožavatelja nakon što je serija završila s emitiranjem, a potvrda je stigla početkom ove godine. Prije nekoliko mjeseci slavnu tursku glumicu povezivali su s influencerom Hakanom Sabancijem , jednim od najbogatijih ljudi u Turskoj. To bogatstvo nije u društvenim mrežama, već u činjenici da je sin jedne od najimućnijih obitelji u Turskoj. Sabanciji su milijarderi, a Hakan je, kako bi se reklo, zlatna mladež. Turski mediji tada su tvrdili kako su on i Hande viđeni kako ulaze u hotel u Istanbulu, a nijedan od njih vezu nije potvrdio niti opovrgnuo. Je li Hande pala na bogatog zavodnika ili je pak Kerem još uvijek u igri? Iako su obožavatelji navijali za Kerema, Hande je definitivno okrenula novu stranicu u životu.