Ima nevjerojatnu kemiju s kolegom iz 'Specijalizanta, ali drugi glumac je osvojio njeno srce!

'Specijalizant' je jedna od popularnih medicinskih serija, a glavni likovi su liječnici i medicinske sestre u fiktivnoj bolnici Chastain Park Memorial Hospital. Serija realistično prikazuje medicinsku praksu i često su u fokusu manje glamurozni i etički složeni aspekti zdravstvene skrbi. U to spada prikazivanje grešaka u liječenju, administrativni izazovi i pritisak na osoblje.

Istaknula je da ju je upravo Nicina želja za pravdom privukla ulozi. "Kada radite u medicinskom polju, puno toga je na kocki i suočavate s izvršnim direktorima bolnica i kirurzima. Uvijek su me privlačili snažni ženski likovi", rekla je glumica koja je poznata i po seriji 'Everwood '.

"Najsigurnija sam kada sam prirodna i ne moram se sređivati. Kada skinem šminku, to je Joshu najdraže. I to je za mene simbol sjajnog muškarca netko kome nije stalo do sve te glamuroznosti", rekla je Emily jednom prilikom.