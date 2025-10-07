Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Serije

Jelena Perčin na Instagramu podijelila fotke sa seta nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'! Nasmijano pozirala i s partnerom Antom Gelom

Glumica Jelena Perčin na svom Instagram profilu podijelila je fotografije sa seta nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
07.10.2025 09:59

Objavila je i zajednički trenutak sa svojim partnerom Antom Gelom, ali i fotografiju u kojoj je pokazala kostim u kojem će se pojaviti u seriji.

Jelena Perčin, Divlje pčele
Jelena Perčin, Divlje pčele FOTO: Instagram

Inače, RTL ove jeseni donosi 'Divlje pčele', snažnu priču o obitelji koja je iznad svega, ljubavi, odanosti, tradiciji te izborima koji mijenjaju živote. Sjajna glumačka ekipa, vrhunska produkcija, autentično ozračje 50-ih godina i intrigantni zapleti gledatelje će držati prikovanima za male ekrane. Mogu li se tri sestre izboriti u tradicionalnom svijetu te sačuvati svoju veliku tajnu i je li obitelj uistinu svetinja?

Jelena Perčin, Divlje pčele
Jelena Perčin, Divlje pčele FOTO: Instagram

RTL-ove 'Divlje pčele' adaptacija su istoimene grčke televizijske uspješnice Agries melisses' koja se može pohvaliti laskavom titulom jedne od najgledanijih i najuspješnijih serija u Grčkoj. U nadolazećoj domaćoj inačici radnja je smještena u impresivan krajolik Dalmatinske zagore, u imaginarno selo Vrilo 50-ih godina prošloga stoljeća.

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet već ove jeseni – samo na RTL-u!

Divlje pčele Jelena Perčin
Serije

Znate li ih sve? Ovo su najzanimljivije činjenice o popularnoj seriji Dr. House

Moglo bi te zanimati

FOTO Zavirite na set nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'

Domaći glumci izgledaju neprepoznatljivo u prvim kadrovima 'Divljih pčela'! Radnja nove RTL-ove serije zaintrigirat će gledatelje

Jelena Perčin i Jasmin Mekić u totalno drugačijim ulogama u novoj RTL-ovoj seriji: 'Ovo nije obična dramska serija'

Obiteljska tajna i borba tri sestre u surovim 50-ima: RTL donosi raskošnu dramsku seriju koja ostavlja bez daha

Gledateljice oduševljene Martinim ružem iz 'Sjena prošlosti': Vizažistica serije otkrila o kojem se modelu radi

Ekipa 'Sjena prošlosti' otkrila koju scenu posebno pamte: 'Kad sam je zatvorila u hladnjaču, osjećala sam se moćno'