Jelena Perčin na Instagramu podijelila fotke sa seta nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'! Nasmijano pozirala i s partnerom Antom Gelom

Glumica Jelena Perčin na svom Instagram profilu podijelila je fotografije sa seta nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'

icon-close

Objavila je i zajednički trenutak sa svojim partnerom Antom Gelom, ali i fotografiju u kojoj je pokazala kostim u kojem će se pojaviti u seriji.

icon-expand Jelena Perčin, Divlje pčele FOTO: Instagram

Inače, RTL ove jeseni donosi 'Divlje pčele', snažnu priču o obitelji koja je iznad svega, ljubavi, odanosti, tradiciji te izborima koji mijenjaju živote. Sjajna glumačka ekipa, vrhunska produkcija, autentično ozračje 50-ih godina i intrigantni zapleti gledatelje će držati prikovanima za male ekrane. Mogu li se tri sestre izboriti u tradicionalnom svijetu te sačuvati svoju veliku tajnu i je li obitelj uistinu svetinja?

icon-expand Jelena Perčin, Divlje pčele FOTO: Instagram

RTL-ove 'Divlje pčele' adaptacija su istoimene grčke televizijske uspješnice Agries melisses' koja se može pohvaliti laskavom titulom jedne od najgledanijih i najuspješnijih serija u Grčkoj. U nadolazećoj domaćoj inačici radnja je smještena u impresivan krajolik Dalmatinske zagore, u imaginarno selo Vrilo 50-ih godina prošloga stoljeća.

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet već ove jeseni – samo na RTL-u!