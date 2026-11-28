Karijeru sir Davida Sucheta obilježila je uloga najpoznatijeg detektiva na svijetu, Herculea Poirota, a nije tajna da su kultnog glumca za tu ulogu odabrali sami članovi obitelji Agathe Christie.
Isto tako, poznato je da je bio posebno drag pokojnoj britanskoj kraljici Elizabeti II. koja ga je jednom prilikom pozvala na privatni ručak u Buckinghamsku palaču, i to baš na njegov 44. rođendan, 1990. godine.
U jednom televizijskom intervjuu slavni se glumac prisjetio kako na taj ručak zamalo nije otišao jer je smatrao da se radi o prevari, odnosno zafrkanciji njegovih prijatelja! Njegove sumnje provjerila je supruga Sheila Ferrs nazvavši broj naveden na pozivnici, a onda je uslijedio šok.
"Neposredno prije svog rođendana dobio sam poziv da ručam s njezinim veličanstvom i vojvodom od Edinburgha. Supruga i ja smo mislili da je to prevara jer je datum ručka bio upravo moj rođendan, 2. svibnja. Shelia je utipkala broj i očekivala glas nekog našeg prijatelja, no javilo se osoblje Buckinghamske palače i ona je povikala: 'Istina je! Ovo je istina! I tako sam otišao na ručak! Bilo je to nevjerojatno iskustvo jer sam kraljicu prije toga susretao samo dok je bila na dužnosti, a ovo je bilo potpuno suprotno", ispričao je Suchet.
Uz to, glumac je otkrio i pomalno bizaran detalj s tog susreta. Naime, princ Philip ga je tom prilikom naučio kako se guli mango.
"Zanimljivo je kako sam upravo tu tehniku uistinu i iskoristio u jednoj epizodi serije 1991. godine. U njoj su Poirota pitali gdje je naučio guliti mango, a on je odgovorio: 'Određeni me vojvoda tomu naučio'".
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