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Karijeru sir Davida Sucheta obilježila je uloga najpoznatijeg detektiva na svijetu, Herculea Poirota, a nije tajna da su kultnog glumca za tu ulogu odabrali sami članovi obitelji Agathe Christie.

icon-expand icon-close icon-close Poirot FOTO: RTL

Isto tako, poznato je da je bio posebno drag pokojnoj britanskoj kraljici Elizabeti II. koja ga je jednom prilikom pozvala na privatni ručak u Buckinghamsku palaču, i to baš na njegov 44. rođendan, 1990. godine. U jednom televizijskom intervjuu slavni se glumac prisjetio kako na taj ručak zamalo nije otišao jer je smatrao da se radi o prevari, odnosno zafrkanciji njegovih prijatelja! Njegove sumnje provjerila je supruga Sheila Ferrs nazvavši broj naveden na pozivnici, a onda je uslijedio šok.

icon-expand Poirot FOTO: RTL

"Neposredno prije svog rođendana dobio sam poziv da ručam s njezinim veličanstvom i vojvodom od Edinburgha. Supruga i ja smo mislili da je to prevara jer je datum ručka bio upravo moj rođendan, 2. svibnja. Shelia je utipkala broj i očekivala glas nekog našeg prijatelja, no javilo se osoblje Buckinghamske palače i ona je povikala: 'Istina je! Ovo je istina! I tako sam otišao na ručak! Bilo je to nevjerojatno iskustvo jer sam kraljicu prije toga susretao samo dok je bila na dužnosti, a ovo je bilo potpuno suprotno", ispričao je Suchet.

icon-expand Hercule Poirot FOTO: Profimedia