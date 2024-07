Kako danas izgleda slavni batler Niles iz 'Dadilje'? Zbog serije je zaradio nevjerojatno bogatstvo

Daniel Davis, američki glumac s dugogodišnjom glumačkom karijerom, globalnu slavu stekao je ulogom batlera Nilesa, u popularnom sitcomu Dadilja' (The Nanny'). Sitcom je emitiran u šest sezona, od 1993. do 1999. godine, te je ubrzo postao jedan od najgledanijih sitcoma kasnih devedesetih.

Daniel Davis prvi se put pojavio na televiziji 1980. godine i stekao značajne uloge u serijama poput 'Texas', 'Dynasty' i 'Star Trek: The Next Generation'. Međutim, tajantsveni i sarkastični "Niles the Butler", postao je njegova najpoznatija uloga, zahvaljujući uvjerljivom lažnom engleskom naglasku i duhovitim dosjetkama.