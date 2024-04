Kći Rossa i Rachel iz 'Prijatelja' odavno je odrasla: Evo kako sada izgleda

Sitcom 'Prijatelji' jedna su od najpopularnijih serija svih vremena, a prati živote šest likova: Rachel (Jennifer Aniston), Monicu (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joeyja (Matt LeBlanc), Chandlera (Matthew Perry) i Rossa (David Schwimmer), koji žele ostvariti svoje snove u velikom gradu New Yorku i spontano postanu prijatelji za cijeli život. Rachel se želi baviti modom, Monica sanja o kuharskoj karijeri, Joey daje sve od sebe da postane slavni glumac, Ross je paleontolog koji nikako da ostvari sreću u ljubavi, Phoebe je uistinu imala težak život, no to je ne sprečava da bude jedna od najpozitivnijih osoba u seriji, a Chandler radi u velikoj korporaciji i ima sarkastičan pogled na svijet.