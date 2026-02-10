Kultna serija koja se ne zaboravlja! 'Vratit će se rode' stigla na platformu Voyo

'Vratit će se rode' sada možete gledati u cijelosti na VOYO platformi, svih 25 epizoda, bez prekida i čekanja. I da, s razlogom nosi status kultne jer ova serija nije samo priča, nego osjećaj

Ako ste je nekad gledali - znate. Ako niste, imate sreće, jer jedna od najvoljenijih serija s ovih prostora 'Vratit će se rode' napokon je dostupna na platformu Voyo.

Zašto je 'Vratit će se rode' posebna?

Smještena u Vojvodinu, serija prati dvojicu prijatelja, Švabu i Eksera, u pokušaju da se snađu u životu, ljubavi, sitnim prevarama i velikim snovima, uz gorak humor, britke dijaloge i likove koji se pamte. Iza svega stoji snažna, topla priča o prijateljstvu, gubitku i nadi, zbog koje je serija s godinama stekla gotovo kultni status. Posebnu čar daju joj i legendarne glumačke izvedbe Nikole Đurička i Dragana Bjelogrlića koji seriju nose na leđima, duhoviti, ranjivi, tvrdoglavi i beskrajno ljudski.

icon-expand Vratit će se rode FOTO: RTL

Ocjena koja sve govori

Da nije riječ samo o nostalgiji, potvrđuje i impresivna ocjena 9.1 na IMDb-u, čime se serija svrstava među najcjenjenije serije s ovih prostora. Malo je naslova koji su tako snažno odoljeli vremenu i još uvijek jednako pogađaju.

icon-expand Vratit će se rode FOTO: RTL