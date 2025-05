Ljeto u znaku globalnog hita: na RTL stiže turska uspješnica 'Obiteljske tajne'!

Glavne uloge tumače dvoje iznimno talentiranih glumaca; Kaan Urgancolu i Pinar Deniz, koja je u više navrata naglasila kako su 'Obiteljske tajne' projekt kakav se rijetko viđa u Turskoj. Prije svega, serija se temelji na vrhunskom scenariju autorice Seme Ergenekon, koji je rezultat višegodišnjeg istraživanja pravnog sistema. To seriji daje autentičnost i dubinu, što je rijetkost u žanru turskih dramskih serija koje često naginju melodrami. Likovi su kompleksni i realistični, a radnja se vodi logikom i emocionalnom povezanošću, a ne klišeiziranim zapletima pa sve to čini 'Obiteljske tajne' iznimno važnom serijom u turskom televizijskom prostoru - to je projekt koji je sadržajan i društveno angažiran.

Naime, to je i priča o snažnoj ženi koja se ne boji boriti za svoje ideale u muškom svijetu. "Volim oživljavati žene koje otkrivaju snagu, pričati priče o jakim ženama. Kad pronađemo snagu u sebi, ništa nas ne može zaustaviti", kaže Pinar dodajući da će uvijek osjećati povezanost s likom Ceylin. "Ona me činila zrelijom i povećala moje samopouzdanje. Naučila me kako prevladati bol. Njezina neustrašivost dala mi je hrabrost. Pokazale smo jedna drugoj kako biti žena, biti ranjiva, a ipak ostati snažna."