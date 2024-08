Matthew Perry danas bi proslavio rođendan: Potajno je volio svoju suprugu iz 'Prijatelja', a uništio ga je pakao droge i alkohola

Matthew se u intervjuu s poznatom novinarkom Diane Sawyer prvi put otvorio o paklu ovisnosti u kojem se nalazio tridesetak godina. Kako je rekao, za njega je sve krenulo kada je imao 14 godina. Do 18. godine pio je svaki dan, a pomalo je ubacivao i tablete. Rekao je kako se ne sjeća čak tri sezone snimanja 'Prijatelja' jer je dolazio mamuran na set, no nikada na setu nije pio. "Ako sam mršav, to su tablete, ako sam pretio, to je alkohol", rekao je. Otkrio je i da je nekoliko puta bio blizu smrti.