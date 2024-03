Na setu hit-serije rado su ponavljali scene ljubljenja: Svi su navijali za njih, a onda se dogodilo ovo

Tijekom snimanja prvog poljupca Elizabeth i Jacka, Erin Krakow ispričala je da je Daniel Lissing stalno govorio da to nisu pravilno izveli i da moraju snimiti ponovno. Međutim, Daniel tvrdi da je Erin ta koja je stalno tražila da ponovno snime scenu poljupca.

Inače, mnogo se pričalo o kemiji koju su glumci pokazali u seriji glumeći par. Šuškalo se da su zajedno u stvarnom životu i obožavatelji su navijali za njihovu vezu, no oni su rekli da je tek riječ o jako dobrom prijateljstvu.

"Kemija, povezanost, iskrice, kako god to želite nazvati između Jacka i Elizabeth. Mislim da nisam shvatila koliko će to biti moćno. Bilo je nešto posebno u vezi našeg zajedničkog rada. Nekako nam je sve to došlo prirodno", ispričala je Erin.