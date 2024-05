Njoj je uloga carice Sisi donijela slavu: 'Sisina priča, nažalost, nije bajka'

Ipak, njezina uloga koja je privukla najviše pozornosti je ona carice Sisi, a objasnila je kako se pripremala za snimanje. "Sisi je povijesna osoba, ali mi je ne prikazujemo kao takvu, već pričamo fikcijsku priču o njoj i o vremenu u kojem je živjela. No, što sam više o njoj čitala, osjećala sam se sve bliže njoj kao osobi i pomirila taj fikcijski dio. Što sam više razumjela koliko je to bila važna i velika osoba, to sam bila svjesnija toga kolika je to čast pa sam se potrudila da budem što točnija. Ali tu je i taj fikcijski dio u kojem prikazujemo Sisi kao moderan lik koji pristaje današnjem društvu kako bismo je približili i modernoj djevojci", ispričala je Dominique prošle godine za Večernji list.