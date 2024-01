Od regionalnog hita i turske drame do hrvatskog dokumentarnog serijala! Ovo je TOP PET na platformi Voyo

Napeta britansko-njemačka miniserija 'Samo Bježi'

'Samo bježi' je napeta britansko-njemačka miniserija temeljena na romanu 'You' Zorana Drvenkara. Radnja prati blisko povezanu skupinu buntovnih tinejdžerica u bijegu. Kratki odmor u Rotterdamu pretvara se u mračnu avanturu kada otkriju da je otac jedne od djevojaka mrtav. Nađu se u bijegu diljem Europe s tri kilograma heroina i smrtonosnim kriminalcima za petama. Lov protiv Tare i njezinih prijateljica vodi Tarin ujak Reagan, ozloglašeni gangster progonjen vlastitom prošlošću, koji je spreman na sve da se dočepa nestale zalihe droge. No Reagan nije jedina osoba koje bi se trebale bojati - jer sve to vrijeme zastrašujući serijski ubojica, poznat kao Putnik, približava se djevojkama.

Turska drama 'Igra moje sudbine'

Uzbudljiva priča mlade i predivne Asije koju je splet okolnosti odveo na neočekivani put. Nakon rastave od Džemala i nepredvidljivog događaja, Asija bježi s djecom, a pomoć pronalazi u mladom biznismenu Mahiru. Igrom sudbine, smještaj u kojem su se našli je vila obitelji Demirhan, čija je kći Helin nova Džemalova supruga. Asije se bori s izazovima lažnoga života te se nađe u ljubavnom četverokutu- hoće li se pomiriti s Džemalom ili započeti novi život s Mahirom, jer ako nema povjerenja, ljubav nije bitna.