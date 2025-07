Ona je udahnula život detektivki Chloe u 'Luciferu', a mnogi su je zavoljeli već u ovoj hit-seriji!

Lauren German , američka glumica rođena 29. studenog 1978. godine u Huntington Beachu u Kaliforniji, stekla je međunarodnu slavu ulogom detektivke Chloe Decker u seriji 'Lucifer' . Iako je Chloe njezina najpoznatija uloga, German je tijekom svoje karijere igrala u raznim žanrovima, od horora do drame, te je izgradila reputaciju svestrane i talentirane glumice.

Obrazovanje i rani početak karijere

German je odrasla u Kaliforniji, gdje je pohađala Los Alamitos High School i Orange County High School of the Arts. Nakon toga, upisala je Sveučilište Južne Kalifornije, gdje je studirala antropologiju. Iako je obrazovanje usmjerila prema društvenim znanostima, njezina strast prema glumi odvela ju je u svijet zabave.

Njezin glumački put započeo je na pozornici, nastupajući u predstavama poput 'Peter Pan' i 'Oliver'. Filmski debi ostvarila je 2000. godine u romantičnoj komediji Down to You. Nakon toga, pojavila se u filmovima poput 'Šetnja za pamćenje', 'Teksaški masakr motornom pilom' i 'Hostel 2', čime je stekla prepoznatljivost u industriji.