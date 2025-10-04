Novosti
Serije

Ovako danas izgleda urnebesni Howard iz 'Teorije velikog praska': Zamalo je odbio ulogu koja mu je donijela bogatstvo

Simon Helberg utjelovio je popularnog Howarda Wolowitza koji je jedna od središnjih zvijezda malih ekrana, zahvaljujući megapopularnom sitcomu 'Teorija velikog praska', kojeg svakim danom možete pratiti na RTL2

RTL.hr
04.10.2025 14:00

Tijekom godina, Simon Helberg je svojim dovitljivim karakterom te igrom riječima gledatelje bezbroj puta uspio nasmijati do suza. No u nedavnom je intervjuu otkrio kako je umalo propustio ulogu koja mu je donijela nevjerojatnih 1.000.000 dolara po epizodi.

Teorija velikog praska
Teorija velikog praska FOTO: RTL

U vrijeme kad su mu ponudili ulogu, radio je na showu imena Studio 60. "Bilo je odlično - velika skupina ljudi, dobro raspoloženje, no gledanost je bila vrlo niska. A gledatelji su presudan dio te jednadžbe!"

Priznao je kako se dvoumio oko ponuđene uloge jer nije htio ponovno glumiti štrebera, no, nasreću, ipak je pristao.

Simon je nedavno u intervjuu za američke medije rekao kako mu je snimanje serije 'Teorija velikog praska' "bio najbolji tečaj glume koji je ikada mogao imati". "Došao bih kući i pomislio: čekaj malo, tako sam sretan što sam mogao vježbati glumu radeći ovo punih 12 godina. Kada snimate svaki tjedan pred publikom, naučite puno o nastupu, ali i o tome kako se oduprijeti stresu", rekao je. 

Simon Helberg
Simon Helberg FOTO: Profimedia

Serija je 2019. postala najdugovječniji sitcom s jednom od najboljih produkcija u povijesti televizije. U periodu od 12 godina ogroman broj gledatelja pojavio se u svakoj od 279 epizoda, nestrpljivi da vide kakve anegdote očekuju genijalne, ali neugodne znanstvenike Sheldona, Leonarda, Howarda, Raja, Amy i Bernadette te Penny. 

Seriju 'Teorija velikog praska' gledajte na RTL2 u večernjem terminu, a ponudu serija pogledajte i na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUSIZ SERIJE 'SJENE PROŠLOSTI':

