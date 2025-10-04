Ovako danas izgleda urnebesni Howard iz 'Teorije velikog praska': Zamalo je odbio ulogu koja mu je donijela bogatstvo

Tijekom godina, Simon Helberg je svojim dovitljivim karakterom te igrom riječima gledatelje bezbroj puta uspio nasmijati do suza. No u nedavnom je intervjuu otkrio kako je umalo propustio ulogu koja mu je donijela nevjerojatnih 1.000.000 dolara po epizodi.

U vrijeme kad su mu ponudili ulogu, radio je na showu imena Studio 60. "Bilo je odlično - velika skupina ljudi, dobro raspoloženje, no gledanost je bila vrlo niska. A gledatelji su presudan dio te jednadžbe!"

Priznao je kako se dvoumio oko ponuđene uloge jer nije htio ponovno glumiti štrebera, no, nasreću, ipak je pristao.

Simon je nedavno u intervjuu za američke medije rekao kako mu je snimanje serije 'Teorija velikog praska' "bio najbolji tečaj glume koji je ikada mogao imati". "Došao bih kući i pomislio: čekaj malo, tako sam sretan što sam mogao vježbati glumu radeći ovo punih 12 godina. Kada snimate svaki tjedan pred publikom, naučite puno o nastupu, ali i o tome kako se oduprijeti stresu", rekao je.