Ovo zasigurno niste znali iz života buntovne Sisi: Carica koja je pušila, imala dvojnicu, tetovažu...

Carica Sisi obožavala je more. U znak svoje ljubavi i povezanosti s morem, carica je u dobi od 51 godine tetovirala malo sidro na lijevom ramenu. Njezina pratilja, grofica Irma Sztaray, izvijestila je da je Sisi dobila tetovažu 1888. godine u jednom zloglasnom lučkom baru. Sisin suprug, car Franjo Josip I., ništa nije znao o tome. Kada je saznao, ponovno je bio zapanjen jer ga je njegova supruga neprestano iznenađivala svojim neobičnim stavovima, postupcima i željama.

Tajna "Pjesme žutog domina"

Tijekom karnevalske i balske sezone 1874. godine, carici Sisi uspjelo je neopaženo pobjeći iz omraženog Hofburga. Prerušena u žuti domino, s perikom, velom i maskom, bila je u pratnji svoje dvorske dame Ide Ferenczy, koja je nosila crveni domino. Odredište je bio bal u bečkom Musikvereinu. Tamo je primijetila zgodnog službenika Friedricha (Fritz) Pachera Lista zu Theinburga, kojem je hrabro prišla preko Ide, koja se te večeri zvala "Henriette", dok se te večeri Sisi pretvarala da je "Gabriele". Dugo su razgovarali i Sisi se zabavljala njegovim odgovorima na pitanja o carici i dvoru.

Mladić je naslućivao istinu i pokušao je podići njezin veo, ali ga je Sisi spriječila svojom svilenom lepezom. Ida je brzo prekinula situaciju i pozvala caricu da pođe s njom. Fritz je ipak uspio uzeti lepezu. "Nisi Gabriele, tvoje ime je Elisabeth i imaš 36 godina," šapnuo joj je prije nego što je pobjegla s Idom do njihove kočije. Sisi je na kraju završila avanturu pjesmom pod nazivom "Pjesma žutog domina – davno davno". Fritz nikada nije zaboravio prelijepu ženu do kraja svog života, čuvajući njezinu lepezu i pisma sve do svoje smrti 12. svibnja 1934. godine.