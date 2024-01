Ovo znaju samo najveći obožavatelji! Zanimljivosti o seriji 'Prijatelji' u koje je teško povjerovati

U nastavku vam donosimo zanimljivosti o 'Prijateljima' koje znaju samo najveći obožavatelji.

Znate li da kultna serija 'Prijatelji' nije trebala nositi taj naziv? Razmatrani naslovi serije bili su 'Insomnia Cafe', 'Friends Like Us' i 'Six of One'.

Prije nego što je počelo snimanje serije, scenarist je želio da budu četiri glavna glumca dok je smatrao da bi Phoebe i Chandler trebali biti sporedne uloge.

Niz velikih zvijezda gostovalo je u 'Prijateljima', a među njima je bio i Bruce Willis. Ipak, rijetko tko zna da je glumio u seriji jer je izgubio okladu od pokojnog Matthewa Perryja koji je utjelovio Chandlera Binga.

Monicin stan bio je glavno mjesto okupljanja u seriji, a mnogi ne znaju da u njemu nije postojala spavaća soba. Na drugoj strani zida bio je set za kultni kafić Central Park.

Phoebe je trebala biti gotičarka, a prvo je ta uloga bila ponuđena komičarki i voditeljici Ellen DeGeneres. No ona ju je odbila zbog čega joj je vjerojatno kasnije bilo žao.