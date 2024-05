Poezija carice Sisi misteriozno se skrivala 60 godina, a onda je političare bacila u veliku dilemu!

"Draga buduća dušo, ove dokumente povjeravam tebi. Gospodar mi ih je diktirao i odredio njihovu svrhu, da se 60 godina od 1890. godine objave u korist političkih zatvorenika i njihovih potrebitih. Jer za 60 godina, baš kao i danas, bit će vrlo malo sreće i radosti, tj. slobode, na našoj maloj zvijezdi. Možda na drugoj? Nisam u poziciji reći ti ove stvari danas - možda kada čitaš ove retke... S ljubaznim pozdravom, jer osjećam da me voliš, Titania"

U paketu su se nalazila tri crna kožna sveska s pozlaćenim rubovima i kopčom, u kojima su bili kronološki zapisani deseci pjesama, vlastoručno napisanih od same carice, kao i pismo koje je Sisi uputila budućnosti.

Sisi je izričito zatražila da se njene pjesme objave, a prihod donira u korist političkih zatvorenika i njihovih obitelji. Međutim, švicarski političari i dužnosnici nastojali su spriječiti objavljivanje njenih rukopisa, bojeći se da bi to moglo narušiti sjećanje na carstvo i ugled same carice.

Rukopisi carice Sisi gotovo su bili zaboravljeni u švicarskim arhivima sve do kraja 1970-ih. Godine 1980., biografkinja Sisine Brigitte Hamann, koja je istraživala arhiv za svoju knjigu 'The Reluctant Empress', predložila je da se rukopisi objave od strane Austrijske akademije znanosti. Akademija je dobila odobrenje švicarskog parlamenta, koji je predložio da se profit od prodaje knjige donira UN-ovom fondu za izbjeglice. Poezija iz Sisinih dnevnika prvi put je objavljena 1984. godine i do danas je doživjela pet novih izdanja.

Nagrađivanu seriju 'Sisi' o životu austrijske carice i ugarsko-hrvatske kraljice pratite samo na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':