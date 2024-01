Jeste li znali? Poirot je zamalo odbio ručak s Elizabetom II., a princ Philip ga naučio guliti mango

Isto tako, poznato je da je bio posebno drag pokojnoj britanskoj kraljici Elizabeti II. koja ga je jednom prilikom pozvala na privatni ručak u Buckinghamsku palaču, i to baš na njegov 44. rođendan, 1990. godine.

"Neposredno prije svog rođendana dobio sam poziv da ručam s njezinim veličanstvom i vojvodom od Edinburgha. Supruga i ja smo mislili da je to prevara jer je datum ručka bio upravo moj rođendan, 2. svibnja. Shelia je utipkala broj i očekivala glas nekog našeg prijatelja, no javilo se osoblje Buckinghamske palače i ona je povikala: 'Istina je! Ovo je istina! I tako sam otišao na ručak! Bilo je to nevjerojatno iskustvo jer sam kraljicu prije toga susretao samo dok je bila na dužnosti, a ovo je bilo potpuno suprotno", ispričao je Suchet.