Postoji li bolja kombinacija? Turski miljenici zajedno glume u hit-seriji, a ovime su zaludili žene

Iako se zbog zajedničkih fotografija na društvenim mrežama nagađalo da su zajedno, šutjeli su sve do travnja 2021. Tada su pozirali na Maldivima. No ljubavna idila nije dugo potrajala i prekinuli su u siječnju 2022.

Nakon očeve smrti, obitelj se preselila u Istanbul, dok je Ibrahim ostao u Bursi, gdje je boravio kod ujaka i upisao fakultet. Tijekom tog razdoblja, aktivno se bavio košarkom, sve dok nije odlučio napustiti fakultet. Njegova glavna briga postala je skrb o majci i sestri, pa je prihvatio ponudu vlasnice modne agencije da postane model kako bi zarađivao novac za obitelj, iako je to prvotno odbijao.

Ibrahimov životni put se preokrenuo zbog tragedije kada je izgubio oca, Suheyla Celikkola, koji je bio profesionalni nogometaš. Dogodilo se to kada je glumac imao 18 godina, a otac mu je preminuo zbog srčanog udara.

Ibrahimov put od modela do glumca započeo je 2008. godine i to susretom s poznatim turskim filmskim producentom Osmanom Sinavom. Taj neplanirani susret označio je početak Ibrahimove glumačke karijere i to ulogom u seriji Pars: Narkoterör'. Osman Sinav pružio mu je priliku da se pokaže u svijetu glume, a Ibrahim ju je iskoristio na najbolji mogući način.