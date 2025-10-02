Preminula zvijezda hit serije 'Mućke'! Dugo se borio s teškom bolesti

Murray je prethodno pobijedio rak pluća, no bolest se vratila godinu dana kasnije i proširila na njegove noge i zdjelicu. Obožavatelji i članovi Facebook grupe posvećene 'Mućkama' odali su mu počast na društvenim mrežama, gdje su izrazili svoje saučešće: "S velikom tugom javljamo da je preminuo naš prijatelj Patrick Murray – Mickey Pearce mnogima. Bio je redoviti posjetitelj naših konvencija, a nedostajat će nam njegov humor i radost koju je donio mnogima."

Inače, godine 2023. otkrio je da su mu zbog malignog rasta odstranili dio jetre kojeg su liječnici otkrili 2022. godine. Tada je rekao: "Danas idem kući. Bez pola jetre i tumora koji je prošli tjedan uklonio divni profesor Heaton. Držao sam to pod kontrolom jer su prošle godine otkrili još jedan primarni rak."