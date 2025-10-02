Novosti
Serije

Preminula zvijezda hit serije 'Mućke'! Dugo se borio s teškom bolesti

Patrick Murray, legenda serije 'Mućke', preminuo je u dobi od 68 godina nakon borbe s rakom pluća

RTL.hr
02.10.2025 14:54

Najpoznatiji je po ulozi Mickeyja Pearcea, londonskog prevaranta u popularnoj BBC-jevoj komediji koja je pratila avanture Del Boya (David Jason) i Rodneyja Trottera (Nicholas Lyndhurst).

Patrick Murray
Patrick Murray FOTO: Profimedia

Murray je prethodno pobijedio rak pluća, no bolest se vratila godinu dana kasnije i proširila na njegove noge i zdjelicu. Obožavatelji i članovi Facebook grupe posvećene 'Mućkama' odali su mu počast na društvenim mrežama, gdje su izrazili svoje saučešće: "S velikom tugom javljamo da je preminuo naš prijatelj Patrick Murray – Mickey Pearce mnogima. Bio je redoviti posjetitelj naših konvencija, a nedostajat će nam njegov humor i radost koju je donio mnogima."

Inače, godine 2023. otkrio je da su mu zbog malignog rasta odstranili dio jetre kojeg su liječnici otkrili 2022. godine. Tada je rekao: "Danas idem kući. Bez pola jetre i tumora koji je prošli tjedan uklonio divni profesor Heaton. Držao sam to pod kontrolom jer su prošle godine otkrili još jedan primarni rak."

Mućke
Mućke FOTO: RTL

Pet mjeseci nakon dijagnoze, izjavio je da je izliječen, napisavši: "Hvala još jednom na svim lijepim porukama. Kao što možda znate, dijagnosticirali su mi rak pluća prošlog srpnja. Nakon operacije u listopadu kako bi uklonili tumor, podvrgnut sam kemoterapiji da spriječim povratak raka. Tijekom kemoterapije, otkriven je još jedan tumor u mojoj jetri. Srećom, ovaj rak nije bio povezan s rakom pluća i također je bio tretiran. Prošao sam postupak nazvan TACE kako bi se to riješilo. Prošli petak sam posjetio svog onkologa. Rekla mi je da je rak pluća izliječen i da tumor u jetri opada."

Seriju 'Mućke' ne propustite u večernjem terminu na RTL2.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ SERIJE 'SJENE PROŠLOSTI':

