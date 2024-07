Preminula zvijezda 'Teorije velikog praska': Za svoju ulogu u seriji imao je jedan važan uvjet

Bob Newhart, koji je glumio Arthura Jeffriesa, odnosno profesora Protona u seriji 'Teorija velikog praska', podijelio je nekoliko zanimljivosti o svojoj ulozi. Istaknuo je da je ključan faktor u njegovoj odluci da se pridruži glumačkoj ekipi bila prilika za suradnju s Chuckom Lorreom, tvorcem serije. Newhart i Lorre nikad prije toga nisu izravno surađivali. Kada mu je Lorre pristupio s ponudom za 'Teoriju velikog praska', Newhartu se svidio scenarij i glumačka ekipa, što ga je potaknulo da prihvati ulogu.

Newhart je imao jedan specifičan uvjet za svoje sudjelovanje: inzistirao je da svoje scene izvodi pred živom publikom, zbog svog bogatog iskustva u stand-up komediji i nastupima pred publikom. Objasnio je da je navikao na energiju i povratne informacije od publike te je smatrao da je to ključno za njegovu izvedbu u seriji.

Unatoč početnim sumnjama hoće li ga publika prepoznati, Newharta su srdačno dočekali s pljeskom i ovacijama prilikom prvog pojavljivanja. Njegova interpretacija profesora Proton bila je izuzetno dobro prihvaćena.

"Kad gledam seriju, gledam je s gledišta pisanja. Oduvijek sam govorio da sam naišao na formulu nevjerojatne glumačke postave i izvrsnog pisanja, a zatim preuzeo sve zasluge za sebe - to je uspjelo u tri različite varijante. Osobno poznajem Chucka Lorrea i upoznat sam s njegovim radom, još od serija 'Roseanne' i 'Cybil'. 'Teorija velikog praska' je dobro napisana i ima nevjerojatnu glumačku postavu. Inteligentna je, što je sve rjeđe. U njoj se šale smišljaju jedna za drugom. Kada smo radili 'The Bob Newhart Show' i 'Newhart', trebali bismo minutu da postavimo šalu, ali to se isplatilo jer je reakcija bila ogromna. No, čini se da sada u sitcomima postoji ritam - smišljanje šale jedna za drugom. Kao rezultat, publika ne zna koja je šala, ali zna da dolazi jer uvijek ide tim putem. Postoji unutarnji ritam. To je jedan od razloga zašto sam prihvatio ulogu u 'Teoriji velikog praska'", ispričao je Newhart jednom prilikom za The Hollywood Reporter.

Seriju 'Teorija velikog praska' gledajte na RTL2 u večernjem terminu, a ponudu serija pogledajte i na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':