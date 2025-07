Prognoza: pakleno vruće! Neodoljivi 'Lucifer' stiže na RTL od ponedjeljka u 22.20 sati!

Arhanđela Lucifera Morningstara (Tom Ellis) pobuna u raju koštala je progona te su ga čekala tisućljeća u paklu i kažnjavanje ljudskog roda. No život u paklu postane dosadan! Lucifer je nesretan u svom progonstvu pa se odriče prijestolja i seli u Los Angeles, gdje otvara luksuzni piano bar naziva Lux te se prepušta nekim od svojih omiljenih stvari – vinu, ženama i glazbi. Kad poznata pop zvijezda bude brutalno ubijena ispred Luxa, Lucifer prvi put osjeti kako se nešto u njemu budi, no nije siguran je li to njegova potisnuta želja da kazni zle ili nešto dublje i zbunjujuće - je li uopće sposoban imati osjećaje prema ljudskom biću?