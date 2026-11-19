No njezin se život iz temelja mijenja kada na svoj rođendan, zajedno s dečkom Alpom, u unajmljenom automobilu pronađe torbu punu novca.

U središtu radnje serije 'Bajka o vili' je Zeynep, mlada djevojka koja od djetinjstva zna što znači boriti se za sebe. Odrastanje uz oca koji joj nikada nije pružao potrebnu podršku naučilo ju je da se može osloniti samo na vlastitu snagu. Iako radi kao dadilja i živi skromno, nikada nije prestala sanjati o boljoj budućnosti.

Dok Alp smatra da novac treba vratiti, Zeynep u njemu vidi priliku koju je čekala cijeli život. Nakon neočekivanog obrata odlučuje zadržati novac i zakoračiti u svijet luksuza, ne sluteći koliko će je ta odluka koštati.

Alina Boz u ulozi koja donosi snažne emocije

Glavnu ulogu tumači Alina Boz, glumica koju su ljubitelji turskih serija već upoznali u popularnim turskim serijama. Ovoga puta utjelovljuje mladu ženu rastrganu između prošlosti koju želi zaboraviti i budućnosti koju očajnički pokušava izgraditi.

Njezina Zeynep nije klasična junakinja iz bajke. Ona je ambiciozna, ranjiva i spremna riskirati kako bi ostvarila svoje snove. Upravo njezine nesavršene odluke i unutarnje borbe čine ovu priču posebno intrigantnom.

Je li život iz bajke vrijedan svake žrtve?

'Bajka o vili' donosi spoj romantike, obiteljskih odnosa, napetosti i velikih životnih preokreta. U središtu radnje nalazi se pitanje koje će gledatelje pratiti iz epizode u epizodu: može li novac doista kupiti sreću?

Između želje za ljubavlju, pripadanjem i financijskom sigurnošću, Zeynep će se suočiti s posljedicama odluka koje bi mogle ugroziti sve do čega joj je stalo.

Hoće li Zeynep uspjeti ostvariti svoju bajku ili će se njezin san pretvoriti u noćnu moru? Otkrijte u novoj turskoj seriji 'Bajka o vili' na platformi Voyo!