Provedite ljetne večeri u društvu legendarnih 'Prijatelja'!

Gledatelji će tako svaki dan u tjednu moći pogledati po dvije epizode legendarne serija o šest najboljih prijatelja iz New Yorka čije su duhovitost, toplina i prijateljstvo osvojili srca milijuna!

Radnja je dobro poznata svima – šestero prijatelja snalaze se u New Yorku, odrastaju, grade karijere, proživljavaju ljubavne uspone i padove te podržavaju jedni druge u svim izazovima koje im život donosi. Smještena u srcu Manhattana, serija 'Prijatelji' vješto spajaju humor i emociju u priču o prijateljstvu koje traje bez obzira na sve.

Serija je proslavila i mlade glumce u glavnim ulogama. Jennifer Aniston za svoju je ulogu razmažene bogatašice koja se pokušava osamostaliti, Rachel Green, osvojila prestižne nagrade Emmy i Zlatni globus, a njezina stepenasta frizura puna volumena jedno vrijeme je bila apsolutno najpopularnija frizura na svijetu pa je tako postala i opće poznata kao 'The Rachel'. Courtney Cox kao Monica Geller najbolje je legla onim gledateljima koji su, baš kao i Monica, uredni i uvijek natjecateljski raspoloženi. Tu je i Lisa Kudrow kao ekscentrična Phoebe Buffay, David Schwimmer kao Ross Geller, pokojni Matthew Perry kao sarkastični Chandler Bing i Matt LeBlanc kao Joey 'How You Doin' Tribbiani!