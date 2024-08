Sanja Vejnović slavi 63. rođendan: Zbog uloge Viktorije u 'Zabranjenoj ljubavi' djeca su je se bojala

Osvrnula se na susrete s obožavateljima 'Zabranjene ljubav'. "Zatrašujuće jer ja sam glumila zloću i onda sam doživljavala da su me mrko gledali. Doživjela sam da se jednom jedno dijete rasplakalo kad me vidjelo na cesti i reklo: 'Viktorija' i onda je mama rekla: 'To je glumica'. I onda sam ja rekla: 'Dušo, to ja samo glumim, nisam ti ja takva'. I tako sam se ispričavala za njezinu zloću što valjda znači da sam je uvjerljivo glumila kad su me poistovjetili", rekla je glumica.



