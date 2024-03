Sedam zanimljivosti o 'NCIS-u': Jennifer Aniston htjela je ulogu, a šuškalo se da Gibbs napušta seriju

Pauley Perrette, koja glumi Abby, zapravo je diplomirala na fakultetu s diplomom iz forenzike, a zatim se preselila u New York kako bi stekla magisterij. Ondje se počela baviti glumom, prije nego što je došla u NCIS. Producenti su rekli da većina osobnosti i interesa koje prikazuje Abby proizlaze iz toga što Perrette jednostavno glumi samu sebe.

Glavni likovi suspecijalni agent Leroy Jethro Gibbs koji vodi tim, a za njega rade Anthony DiNozzo, Caitlin Todd, Timothy McGee, forenzinčarka Abby Sciuto i patolog Donald "Ducky" Malla. Serija je osvojila gledatelje kombinacijom akcije, drame i humora, a zbog velikog uspjeha dobila je spin-off serije 'NCIS: Los Angeles', koju možete gledati na RTL2 i platformi Voyo te 'NCIS: New Orleans'.

Kad god vidimo u seriji sjećanja na mladog Gibbsa, mlađu verziju glumi Sean Harmon, sin Marka Harmona.

Alati koje Mark Harmon koristi na setu NCIS-a dok glumi Gibbsa uglavnom su njegovi vlastiti. To su alati koje koristi u radionici kod kuće. Njegova supruga Pam Dawber,koja je također glumica, jednom je otkrila da bi joj Mark zamjerio ako alati u radionici nisu vraćeni točno onako kako su bili.

Agentu Anthonyju DiNozzu otac je oduzeo pravo na nasljedstvo kada je imao 12 godina. Michaelu Weatherlyju, koji tumači DiNozza, otac je oduzeo pravo na nasljedstvo kada je odlučio baviti se glumom.

Svojedobno se šuškalo da Mark Harmon napušta seriju 'NCIS', a Michael Weatherly to je komentirao ovako: "On je kralježnica serije. Bez njega to je serija o meduzama. Trebamo našu kralježnicu."