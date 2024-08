Sjećate li se njega? Glumio je u 'Zabranjenoj ljubavi', a sada podučava jogu

"Bauštela nikada nije bila daleko od mene. Čak sam i u seriju 'Zabranjena ljubav' otišao ravno s gradilišta na kojem sam čistio zgradu od ulja. No, tako je to. Kad bih mogao živjeti od manekenstva i glume, bio bih i te kako sretan. Kako ne mogu, tj. nisam čovjek koji vuče ljude za rukav i pristaje na štetne kompromise, tako nastojim pratiti životne smjerove kako dođu i bez plana uskočiti u njih. Dakle, ako bi mi netko sada ponudio ulogu na osnovi mog talenta, prihvatio bih je i bio iznimno zadovoljan. No, kako se to ne događa, radim na baušteli za 20 kuna po satu i osjećam se korisnije i bolje nego da živim 'život glumca bez uloge", ispričao je 2011. za Večernji list i dodao da su ga tada ljudi na ulici znali često prepoznati.

