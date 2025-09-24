Novosti
Serije

Sjećate se malene Emme iz 'Prijatelja'? Glumile su je blizanke, a evo kako danas izgledaju

'Prijatelji' su serija koja je obilježila brojne generacije, a na RTL2 gledajte duplu epizodu ovog popularnog sitcoma na u 21.20 sati svakim danom

RTL.hr
24.09.2025 17:00

Kultna serija 'Prijatelji' ovog je tjedna proslavila 31 godinu od početka emitiranja, a tijekom deset sezona gledatelji su pratili živote Rachel (Jennifer Aniston), Rossa (David Schwimmer), Joeyja (Matt LeBlanca), Monice (Courteney Cox), Chandlera (Matthewa Perryja) i Phoebe (Lise Kudrow).

Jennifer i David tumačili su par koji je u seriji dobio i kćer Emmu. Ulogu djevojčice utjelovilo je nekoliko parova blizanki, među kojima i Alexandra i Athena Conley. Kad su dobile ulogu, bile su tek bebe, a danas imaju 23 godine, završile su fakultet i okupljaju tisuće pratitelja na društvenim mrežama. Athena je prošle godine postala navijačica Denver Broncosa, a Alexandra joj često pruža podršku.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Nedavno su se sjetile svojih glumačkih početaka u hit seriji pa su podijelile staru fotografiju iz epizode "The One Where Rachel Goes Back To Work". Na njoj se vidi jedna od blizanki u kaputiću s ružičastom mašnom u kosi, dok ju u naručju drži Schwimmer, a uz njih stoji Aniston.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Alexandra je snimku objavila na TikToku, a video je započeo njezinom fotografijom uz natpis: "Rekla sam mu da sam bila na televiziji kad sam bila beba". Sljedeći kadar bio je selfie s rečenicom: "Oh, znači snimala si reklame za Gerber?" Objavu je završila prizorom iz 'Prijatelja.'

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Prema podacima s IMDB-a, Alexandra i Athena u seriji su se pojavile između siječnja i ožujka 2003. godine. Osim njih, Emmu su glumile i blizanke Noelle i Cami Sheldon te Genevieve i Elizabeth Davidson.

